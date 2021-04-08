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Алена Шоптенко впервые о смерти мамы: Это был адский период. Она просто сгорела на глазах

Сегодня, 11:44

Хореограф только спустя время решилась рассказать о потере близкого человека

Хореограф Алена Шоптенко, которая недавно поделилась своими эмоциями об участии в шоу "Маска" на телеканале "Украина", впервые рассказала о смерти мамы.

Почти спустя год после потери близкого человека Алена в интервью программе "Позаочі" призналась, что ее мама Татьяна Васильевна сильно болела. Долгое время семья не знала о ее болезни.

Алена Шоптенко с мамой
Алена Шоптенко с мамой
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Она держала в тайне, не хотела никого грузить. Как жаль, что она это делала. Как жаль. Она болела 10 лет лимфолейкозом – это заболевание крови. Но потом болезнь переросла в лимфому. Она увидела это и сказала: "Ну все, мне конец". Это был адский период. Мы пытались лечить, она проходила химиотерапию, но это все не помогало", – рассказала Алена.

Хореографа вспомнила о последнем подарке для мамы. Она решила сделать фотосессию.

Алена Шоптенко с мамой
Алена Шоптенко с мамой
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Это была наша последняя фотосессия, потому что буквально через два с половиной месяца мамы не стало. Она просто сгорела на глазах. 20 мая ее не стало. Собранность моя, которой она меня учила, мне очень сильно помогла", – призналась Шоптенко.

Алена призналась, что мама для нее была очень близким человеком и без нее она бы добилась того, что у нее есть сегодня.

"Мама – ключевой человек в моей жизни. Благодаря ей я имею то, что имею", – сказала хореограф.

Ранее мы рассказывали, как Олег Винник отреагировал на участие Алены Шоптенко в шоу "Маска".

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