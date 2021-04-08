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Олена Шоптенко вперше про смерть мами: Це був пекельний період. Вона просто згоріла на очах

Сьогодні, 11:44

Хореограф тільки через час зважилася розповісти про втрату близької людини

Хореограф Олена Шоптенко, яка нещодавно поділилася своїми емоціями про участь в шоу "Маска" на телеканалі "Україна", вперше розповіла про смерть мами.

Майже через рік після втрати близької людини Алена в інтерв'ю програмі "Позаочі" зізналася, що її мама Тетяна Василівна сильно хворіла. Довгий час родина не знала про її хворобу.

Олена Шоптенко з мамою
Олена Шоптенко з мамою
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Вона тримала в таємниці, не хотіла нікого вантажити. Як шкода, що вона це робила. Як шкода. Вона хворіла 10 років лімфолейкоз – це захворювання крові. Але потім хвороба переросла в лімфому. Вона побачила це і сказала:" Ну все, мені кінець ". Це був пекельний період. Ми намагалися лікувати, вона проходила хіміотерапію, але це все не допомагало", – розповіла Олена.

Хореографа згадала про останній подарунок для мами. Вона вирішила зробити фотосесію.

Олена Шоптенко з мамою
Олена Шоптенко з мамою
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Це була наша остання фотосесія, тому що буквально через два з половиною місяці мами не стало. Вона просто згоріла на очах. 20 травня її не стало. Зібраність моя, якою вона мене вчила, мені дуже сильно допомогла", – зізналася Шоптенко.

Олена зізналася, що мама для неї була дуже близькою людиною і без неї вона б досягла того, що у неї є сьогодні.

"Мама – ключова людина в моєму житті. Завдяки їй я маю те, що маю", – сказала хореограф.

Раніше ми розповідали, як Олег Винник відреагував на участь Олени Шоптенко в шоу "Маска".

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