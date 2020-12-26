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Несмотря на развод: Дикусар объяснил, почему они с Шоптенко повенчаны

Сегодня, 15:14

Экс-возлюбленные не вместе уже почти 5 лет

После развода в Дмитрием Дикусаром Алена Шоптенко снова вышла замуж. Однако несмотря на это, экс-влюбленные остаются повенчаны. Почему и как это произошло – объяснил Дмитрий Дикусар в интервью, опубликованном на YouTube-канале DOROTYE.

Шоптенко и Дикусар поженились в 2013 году, тогда же и обвенчались в церкви. Через 3 года пара развелась, но до сих пор они обвенчаны.

"Я узнавал, что в нашей религии нет процесса "развенчания" как обряда. Есть инстанции, куда ты платишь гривны, и тебе дают справку, что ты можешь венчаться еще раз. Из-за того, что я сейчас не женат и не иду венчаться, мне эта справка не нужна", – поделился Дмитрий Дикусар.

Фото: instagram.com/alena_shoptenko, instagram.com/dikusar_dmitriy

Хореограф также добавил, что ему не нужна "справка о развенчании". Но если этого потребует его будущая жена, он получит бумагу о том, что он может венчаться снова.

Шоптенко прокомментировала разрыв с Дикусаром. Подробности смотрите в сюжете:

Ранее Алена Шоптенко впервые прокомментировала признание Дикусара о его чувствах к ней.

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