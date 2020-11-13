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Алена Шоптенко рассказала о ревности мужа и ссорах в семье

13 ноября, 19:15

Супругу Алены нередко приходится успокаивать ее

Украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко откровенно рассказала об отношениях со своим супругом Алексеем Ивановым. В интервью программе "Слава+" она призналась, есть ли ревность в их с мужем отношениях, и как часто между ними происходят споры и ссоры.

На вопрос ведущего Славы Демина, ревнует ли ее муж, Алена ответила: "Он всяческими способами пытается показать, что нет". Хореограф также добавила: "Любой нормальный мужчина будет ревновать, но будет тщетно это скрывать".

Слава Демин не согласился с Аленой, назвав ревность признаком неуверенности в себе.

Алена Шоптенко с мужем Алексеем
Алена Шоптенко с мужем Алексеем
Фото: instagram.com/alena_shoptenko

"Я думаю, что это больше о собственничестве, чем о неуверенности в себе. В этом тоже нет ничего плохого. Я тоже ревнивый человек. Мы оба ревнивые – пытаемся это скрыть, но все равно понимаем, что это так", – призналась Алена.

Также Шоптенко немного рассказала о том, случаются ли у них конфликты с мужем.

"Мы ссоримся, как все нормальные люди, можем друг друга подколоть в чем-то. Мы можем поспорить на тему моих "накруток" – я могу нарисовать себе картинку в голове, а потом мой мужчина должен это все развеивать. В нашей паре идет на примирение тот, кто виноват. Мне кажется, очень ценно, когда люди понимают, что они виноваты – в своих высказываниях или поведении, и могут спокойно за это извиниться, и это правильно", – поделилась Алена.

Напомним, Алена Шоптенко в домашних шортах блеснула стройными ножками. Ранее Алена Шоптенко поделилась впечатлениями об отдыхе с двухлетним сыном.

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