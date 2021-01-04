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Алексей Тригубенко из "Холостячки" рассказал, как влюбился в Ксению Мишину

Сегодня, 19:00

Экс-участник романтического реалити разоткровенничался о чувствах к Мишиной

После финала реалити "Холостячка" за экс-участника проекта Алексея Тригубенко теперь согласны выйти замуж чуть ли не половину всех девушек Украины. И хоть Ксения Мишина предпочла ему Александра Эллерта, Алексей с трепетом вспоминает свидания с ней.

Алексей Тригубенко
Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

В интервью "Фактам" Тригубенко рассказал, как и когда он влюбился в Ксению. По его словам, девушка понравилась ему еще на самой первой вечеринке, однако истинные чувства возникли позже.

"Глупо говорить, что тебе нравится человек, когда ты с ним не провел ни дня. На свидании, которое мы организовали на конюшне, у меня была прекрасная возможность узнать эту девушку и сделать для себя определенные выводы. Настоящие же чувства к Ксении начали появляться после нашего путешествия в Мигию. У нас было просто волшебное свидание на воздушном шаре. И тогда я понял, что хочу бороться за Ксению, поскольку самое главное в жизни — найти своего человека", – говорит Алексей.

Ксения Мишина и Алексей Тригубенко
Ксения Мишина и Алексей Тригубенко
Фото: instagram.com/misha.k.ua, пресс-служба

Сейчас мужчина сконцентрирован на развитии собственного бизнеса (у Алексея свой автопарк) и пока не намерен ходить на свидания.

Ранее мы делились интересными фактами биографии Алексея Тригубенко.

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