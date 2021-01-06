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Алексей Тригубенко честно признался, общается ли с Ксенией Мишиной после "Холостячки"

Сегодня, 12:06

Тригубенко рассказал, поддерживает ли связь с Мишиной

Финалист романтического реалити "Холостячка" Алексей Тригубенко рассказал, общается ли с Ксенией Мишиной после проекта. Напомним, в финале многие зрители болели именно за Алексея, хотя Ксения выбрала Александра Эллерта.

Сейчас Тригубенко занят работой, но он также находит время для общения с подписчиками, которых у него стало намного больше после окончания проекта "Холостячка". Алексей вышел в прямой эфир в Instagram, где у него поинтересовались, общается ли он с Ксенией.

"Вы прекрасно понимаете, что я с ней не общаюсь, не могу общаться. И вообще, у нее отношения! Но вы почему-то до сих пор спрашиваете", – улыбается в ответ Леша.

Алексей Тригубенко и Ксения Мишина
Алексей Тригубенко и Ксения Мишина
Фото: instagram.com/misha.k.ua, instagram.com/aleksey_trygubenko

Также к эфиру присоединился и экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак, который поинтересовался у Алексея, "общается ли он с Ксенией хотя бы по смс". На что Тригубенко тоже ответил отрицательно.

Напомним, Алексей Тригубенко рассказал, как влюбился в Ксению Мишину.

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