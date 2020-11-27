"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

Узнайте, кого Ксения Мишина отправила домой

Мы уже описали, как прошел шестой выпуск "Холостячки", где Ксения Мишина впервые прыгнула с парашютом и...поцеловалась с еще одним участником (бегом читать все подробности).

А теперь пришло время узнать, кого из участников Ксюша отправила домой на этой неделе.

Парней на шоу в начале выпуска было шестеро, но до церемонии роз не дотянул Игорь. Мишина отправила парня домой, так как они так и не смогли найти общий язык. Игорь, по мнению Ксюши, больше думал о победе во всяких конкурсах, нежели о завоевании ее сердца.

Фото: скриншот видео

Когда пришло время церемонии роз, Ксения вручала розу каждому участнику лично, чтобы была возможность немного пообщаться с каждым из них без лишних свидетелей.

Вторым участником, который покинул шоу "Холостячка" в шестом выпуске стал Андрей Шатырко.

Фото: скриншот видео

Напомним, ранее мы писали, кто покинул шоу в пятом выпуске.

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