Российская актриса Вера Шпак о съемках в Украине: "У вас тут какие-то люди особенные, добрые и душевные"

По ее словам, тюрьма и кладбище – это объекты, к съемкам на которых актерам привыкнуть невозможно

На выходных на телеканале "Украина" состоялась премьера фильма "Разменная монета". Главная героиня истории – медсестра Валентина, которая работает в роддоме. Однажды туда приходит беременная Эмма. Тяжелые роды закончились рождением мальчика, между жизнью и смертью девушка признается Валентине, что отец ее ребенка, Егор – сын криминального авторитета. Придя в себя, Эмма сбегает с больницы, чтобы сообщить Егору о рождении сына, но в момент их встречи машину взрывают.

Вера Шпак в фильме "Разменная монета" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Валентина, которая не может иметь детей, очень привязывается к малышу и решает его усыновить. Но с этого момента ее жизнь также оказывается под угрозой. Главную роль в этой картине исполнила популярная актриса Вера Шпак. О съемках с младенцем, паузах в профессии, а также о своем возлюбленном она рассказала нам в интервью.

Вера, чем вам ваша героиня откликнулась?

Валентина – боец! Она не боится бороться за то, что ей дорого! Ей небезразличны люди, которым она может помочь. Она, не сомневаясь, вступает в бой за то, во что верит! Плюс, у моей героини очень непростой путь в итоге получается... Такие роли по-актерски всегда интересно играть! Мы видим ее абсолютно разную в начале и в конце истории.

В определенный момент ваша героиня попадает в тюрьму. Как вам дались съемки в этом месте – было не по себе или актерам не привыкать?

Актерам много к чему не привыкать... но тюрьма и кладбище – это объекты, к которым привыкнуть невозможно. Всегда тяжело морально в таких местах. Тюрьма, в которой мы снимали, уже не функционирует. Но все-равно там жутковато...

По сюжету Валентина усыновляет младенца. С малышом на съемках сложностей не было?

Ребенка у нас на площадке было два, оба играли одного героя, просто с разницей в шесть лет. И оба были прекрасны. Младенец, с которым мы работали, был просто идеален. Всегда переживаешь, когда у тебя такой юный партнер... но в этом проекте нам, правда, повезло. Все прошло очень спокойно.

Вера Шпак в фильме "Разменная монета" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

А Мирон Шувалов, который играл уже шестилетнего героя – тоже большой молодец! Смелый, активный, веселый и очень внимательный парень. Интересно было с ним работать! Он стойко выдерживал длинные и сложные смены. И сам делал трюк, когда надо было падать в воду. Мы все переживали перед этой сменой, поддерживали его. Волновались. Он отлично справился! Поборол в итоге свой страх и сделал все отлично!

Вообще хочу сказать, что у нас подобралась очень хорошая команда на этом проекте! Начиная с кастинг-директора Виктории, которая встречала почти у трапа, продолжая всеми актерами, оператором, прекрасной ассистенткой, группой. Отдельное спасибо нашему режиссеру Дмитрию Матову. За то, что он несет добро и радость, вокруг него на площадке все какое-то светлое! Это важно. Режиссер – это рулевой, он задает тон и настроение. В общем, у нас сложился коллектив бойцов, которым было не страшно преодолевать сложности!

Вы не сразу пошли получать актерское образование и какое-то время учились на переводчика. На самом деле среди актеров смена профессии – не такая уж и редкость. Почему сразу не поступали в театральный? Это влияние родителей, они часто говорят "сначала получи серьезную профессию", сомнения в своем таланте, страх, что не получится? У вас он, кстати, был, когда решили поступать в МХАТ?

Получить вначале "нормальную" профессию… Да, мы с мамой правда так решили в 10-м классе. Что надо вначале где-то поучиться по серьезному профилю, а потом уже идти в актрисы (хотя, мама всегда верила в меня и поддерживала все мои творческие начинания). Может, нас кто-то с пути немного сбил...

Мы думали, взвешивали. Поскольку были далеко от театрального мира, реально не понимали, что это такое – как можно попасть в театральный ВУЗ, что делать после его окончания. Есть ли вообще шансы у обычной девочки из Минска поступить, например, в школу-студию МХАТ? Я, честно говоря, думала, что там учатся только небожители....

Актриса Вера Шпак Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Очень хорошо помню момент, когда решила, что надо пробовать поступать! Я заканчивала тогда третий год иняза. И поняла, что действительно, если я не сделаю этого сейчас, всю жизнь жалеть буду. Помню момент, когда поняла, что нет в жизни ничего невозможного. Конечно, я очень переживала, что может не получиться. Но было столько веры в себя и в свои силы тогда, что горы точно могла свернуть! Никогда нельзя бояться! Нужно делать! Для меня так лучше сделать что-то и пожалеть об этом, чем не сделать и жалеть об упущенной возможности.

У вас яркая внешность, нередко вам доверяют роли эффектных барышень. Как вам кажется, красота помогает в этой профессии или бывает, что мешает получить роль мечты?

Разные бывают ситуации. И роли разные, и задачи разные. Всегда интересно, когда тебя берут не за красоту, а за талант. Но, конечно, для женщины-актрисы внешность играет немалую роль! И если природа дала тебе красоту, надо ей уметь пользоваться. Хотя, конечно, это не самое главное! Главное – красота внутренняя. Я так считаю. Ну, и готовность "обнажать" свою душу.

Кстати, есть роли, о которых вы мечтаете?

Есть несколько конкретных персонажей, которые я хочу сыграть, конечно. Только назвать их не хочется раньше времени. Вот сыграю и скажу: именно эту роль я столько лет ждала (улыбается).

Вера Шпак в фильме "Разменная монета" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В актерской профессии бывают простои. Какой самый длительный период вы не снимались?

Ох. Мой самый большой перерыв случился как раз в этом году, из-за карантина.... Сложно, конечно, вылетать из профессии больше чем на полгода.

Но, к счастью, сейчас в интернет-век можно заниматься каким-то творчеством самостоятельно. Учить стихи – записывать их, петь, что-то творческое придумывать. Плюс, киноиндустрия не останавливалась полностью, были постоянно пробы-самопробы, так что возможность поиграть все-равно находилась.

Чем вы занимались в это время? Взяли паузу, чтобы отдохнуть, или занялись саморазвитием?

В больших паузах есть возможность побыть со своими близкими людьми (не всегда есть время на это во время активных съемок), заняться чем-то, о чем давно мечтал. Например, я начала осваивать большой теннис, активно занималась вокалом с новой прекрасной преподавательницей, читала, слушала музыку. В общем, в паузах всегда можно найти хорошее. Хотя, конечно, это непростое испытание.

Мне кажется, артист всегда развивается. Это же не то, что отложил рабочий портфель и перестал работать. Артист всю жизнь думает, смотрит, наблюдает, ищет ответы, ищет способы поделиться чем-то. Так что, даже отдыхая, ты развиваешь что-то в себе (улыбается).

Ваш избранник – человек творческой профессии? Бытует мнение, что когда люди трудятся в одной сфере, отношения построить легче. Вам тоже так кажется?

Профессия моего молодого человека не связана с кино или театром. Однако, он очень творческий человек! Конечно, творческим людям легче друг друга понимать, в некоторых моментах. Но уж точно нет рецепта идеальной пары. Вы же понимаете, все это так индивидуально. Я могу сказать, что я счастлива, потому что мой человек понимает мой выбор и принимает его. Ему важно, чтобы я занималась своим любимым делом.

Как самоизоляция повлияла на ваши отношения? Не было разногласий из-за постоянного нахождения в 4-х стенах?

Вы что! Мы были счастливы тому, что у нас было так много времени для нас двоих! Столько всего успели сделать вместе. Это был прямо подарок для нас!

Сейчас уже все более-менее вернулось на свои места, съемки возобновились. Часто актерский график очень сложный – ты постоянно занят, все время куда-то бежишь, разъезды, перелеты. Что вам помогает поддерживать физическую форму?

Вера Шпак в фильме "Разменная монета" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хотела бы сказать – правильное питание и здоровый сон... но не всегда так получается. На самом деле, чем сложнее график, тем больше ты успеваешь. Я обожаю время, когда у тебя нет свободных дней, когда есть много интересной разноплановой работы. Это большое счастье.

Наверное, форму помогает держать понимание того, что ты сам несешь ответственность за то, как ты выглядишь и как себя чувствуешь. В твоих руках помогать себе самому!

Конечно, стараешься лучше есть, больше спать, отдыхать в промежутках. Я люблю бегать, это помогает немного с собой̆ наедине побыть, помимо физической нагрузки определенной.

На Википедии указано: Вера Шпак – белорусская и российская актриса. Последнее время вы часто снимаетесь в Украине. Еще не говорят, что вы и украинская актриса?

Я очень люблю сниматься в Украине! Правда! У вас тут какие-то люди особенные, добрые и душевные. Атмосфера своя. Всегда рада сюда приезжать.

Не знаю, не слышала еще о себе "украинская актриса". Но, честно, очень рада, что есть возможность приезжать в Киев и работать тут!

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