Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Сложно даже ходить": украинская актриса заразилась коронавирусом и рассказала о страшных симптомах

Сегодня, 13:58

Наталья Денисенко из сериала "Крепостная" заболела вместе со всей семьей

Украинская актриса Наталья Денисенко заразилась коронавирусом, а вместе с ней и вся ее семья. Звезда сериала "Крепостная" рассказала о тяжелых симптомах COVID-19, с которыми ей приходится бороться уже вторую неделю. О похожих ощущениях ранее писала телеведущая Людмила Барбир.

Исполнительница роли Ларисы Яхонтовой сообщила, что у нее, ее мужа и мамы диагностировали двустороннюю пневмонию. Это произошло после того, как все трое получили положительный результат ПЦР-теста.

Наталья Денисенко на съемках "Крепостной"
Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На своей странице в Instagram Наталья рассказала о симптомах. По ее словам, бывают дни, когда ей даже сложно ходить. В целом состояние очень сложное.

Natalka Denisenko (@natalka_denisenko)

"Этот вирус все же нас не пощадил. Бывают дни, когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это чувство бессилия", – пишет актриса в соцсети.

Читайте также:
СovidOut: 6 откровенных историй звезд о том, как они боролись с коронавирусом

Она добавила, что единственный член ее семьи, который чувствует себя хорошо, – ее сын Андрей. Мальчик активен, у него нет никаких симптомов уже 10 дней.

"Сложнее всего все проходит у моей мамы (ей 62 года), но надеемся на улучшение", – написала Денисенко.

О новых реалиях коронавируса смотрите в сюжете:

Недавно сообщалось, что звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова попала в реанимацию с поражением легких.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Все тело ломало": Даша Ульянова из "Холостяк-10" подхватила коронавирус «Нюхал чужие подмышки»: Хью Грант переболел коронавирусом и рассказал о последствиях Анатолий Анатолич показал трогательное видео воссоединения с семьей: "Негативный тест и плюс 3 кг на карантине"
актриса коронавирус Крепостная
Источник: instagram.com/natalka_denisenko
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Раскрыта правда о смерти Виктюка
Раскрыта правда о смерти Виктюка

Популярные статьи

Сегодня, 13:20Events

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня, 10:22Events

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

Сегодня, 10:08Events

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

Сегодня, 09:01Events

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

Сегодня, 08:17Fun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 23:50Шоу-бизнес

Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

Вчера, 20:10Events

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

Вчера, 14:55Food

Инжир: польза и вред для здоровья

Вчера, 14:55Афиша

ТОП самых стильных сериалов года

Вчера, 13:40Шоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Близнецам пора сходить в спортзал, а Ракам – релакснуть

19 ноябряFood

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

19 ноябряFood

Киви: польза и вред для организма

19 ноябряEvents

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

19 ноябряEvents

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Новости партнеров

Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Рецепт нежной и необычайно вкусной маринованной скумбрии
Рецепт нежной и необычайно вкусной маринованной скумбрии
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять