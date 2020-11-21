"Сложно даже ходить": украинская актриса заразилась коронавирусом и рассказала о страшных симптомах

Наталья Денисенко из сериала "Крепостная" заболела вместе со всей семьей

Украинская актриса Наталья Денисенко заразилась коронавирусом, а вместе с ней и вся ее семья. Звезда сериала "Крепостная" рассказала о тяжелых симптомах COVID-19, с которыми ей приходится бороться уже вторую неделю. О похожих ощущениях ранее писала телеведущая Людмила Барбир.

Исполнительница роли Ларисы Яхонтовой сообщила, что у нее, ее мужа и мамы диагностировали двустороннюю пневмонию. Это произошло после того, как все трое получили положительный результат ПЦР-теста.

Наталья Денисенко на съемках "Крепостной"

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На своей странице в Instagram Наталья рассказала о симптомах. По ее словам, бывают дни, когда ей даже сложно ходить. В целом состояние очень сложное.

"Этот вирус все же нас не пощадил. Бывают дни, когда сложно даже просто ходить. Просто не могу передать это чувство бессилия", – пишет актриса в соцсети.

Она добавила, что единственный член ее семьи, который чувствует себя хорошо, – ее сын Андрей. Мальчик активен, у него нет никаких симптомов уже 10 дней.

"Сложнее всего все проходит у моей мамы (ей 62 года), но надеемся на улучшение", – написала Денисенко.

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Недавно сообщалось, что звезда "Кухни" Елена Ксенофонтова попала в реанимацию с поражением легких.

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