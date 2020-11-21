Софи Тернер сделала миниатюрную татуировку в честь своей 4-месячной дочери

В июле актриса впервые стала мамой

В конце июля звезда "Игры престолов" Софи Тернер впервые стала мамой. Актриса родила девочку от певца Джо Джонаса. Позже стало известно, что знаменитости дали своей дочери редкое имя – Уилла. А спустя несколько месяцев новоиспеченная мама сделала татуировку в честь своей малышки.

Так, свою коллекцию миниатюрных татуировок 24-летняя актриса пополнила буквой W – это первая буква имени ее маленькой дочери Уиллы (Willa). Обновой Софи поделилась недавно у себя в Instastories.

Фото: instagram.com/sophiet

Примечательно, что у актрисы на запястье уже есть тату – буква J, в честь Джо Джонаса. У него, к слову, тоже есть татуировка в виде буквы S – посвященная Софи Тернер.

Татуировки Софи Тернер

Фото: instagram.com/sophiet

О беременности звезды впервые сообщил инсайдер в феврале этого года. Сами Софи и Джо свою личную жизнь держат в строгом секрете.

Софи Тернер с Джо Джонасом Фото: Getty Images

Софи Тернер и Джо Джонас начали встречаться в 2016 году, а поженилась в июле 2019 года. Бракосочетание влюбленные отметила дважды: сначала они обвенчались в часовне в Лас-Вегасе, а через два месяца устроили шумную вечеринку во Франции.

О неудачных татуировках звезд смотрите в сюжете:

Ранее Софи Тернер показала, как она выглядела во время беременности.

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