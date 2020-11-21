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Съемки "Черной пантеры 2" без умершего Чедвика Боузмана начнутся летом 2021-го

Сегодня, 12:46

В сиквеле расширят роль Шури – сестры короля Т’Чаллы

Сиквел "Черной пантеры" от Marvel Studios снимут без Чедвика Боузмана, который умер в конце августа в возрасте 42 лет. Актера также не будут заменять CGI-героем – изображением, созданным с помощью трехмерной компьютерной графики.

"Черную пантеру 2" снимет режиссер первой части Райан Куглер. Основной каст в лице Летишии Райт, Лупиты Нионго, Анджелы Бассетт и Уинстона Дьюка вернется в продолжении кинокомикса.

Поговаривают, что к ним может присоединиться Теноч Уэрта из сериала "Нарко: Мексика" в образе антагониста.

Чедвик Боузман и Летишиа Райт в "Черной пантере"
Чедвик Боузман и Летишиа Райт в "Черной пантере"
Фото: Imdb.com

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По информации Сollider, создатели фильма намерены расширить роль Шури, сестры Т'Чаллы, которую играет Летишиа Райт. Не исключено, что ее сделают центральным персонажем ленты.

Летишиа Райт в образе Шури
Фото: IMdb

Что будет с персонажем Т'Чаллы и как его выведут из фильма, мы можем только догадываться. Но Чедвика Боузмана точно не будут заменять CGI изображением.

Накануне появился тизер 2-го сезона сериала "Бэтвумен" с бисексуальной актрисой в главной роли.

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