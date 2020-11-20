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Актрисы, которые чаще других раздеваются на экране. Кто они?

Сегодня, 18:59

Тем временем оказалось, что Марго Робби чаще всех актрис появляется в нижнем белье

Очередное любопытное исследование определило актрис, которые чаще остальных раздеваются в кадре. Недавно был составлен подобный рейтинг, только с актерами – оказалось, что Киану Ривз снимается в сексуальных сценах чаще остальных голливудских звезд.

Как сообщается на Bingo Sites, первое место среди актрис, которые чаще других снимают на экране одежду, заняла звезда "Мечтателей" Эва Грин. В сумме Эва Грин появилась в кадре без одежды 1730 секунд, а это почти 29 минут.

Ева Грин в фильме "Мечтатели"
Ева Грин в фильме "Мечтатели"
Фото: Скриншот из видео

За Эвой Грин на втором месте расположилась обладательница "Оскара" Хелен Миррен. Почти 24 минуты в сумме всех ее ролей зрители лицезрели актрису обнаженной.

Хелен Миррен в фильме "Девочки из календаря"
Хелен Миррен в фильме "Девочки из календаря"
Фото: Скриншот из видео

На третьем месте оказалась фаворитка миллионов зрителей Анджелина Джоли. Хелен Миррен обогнала ее всего не пару десятков секунд.

Фильм "Соблазн"
Фильм "Соблазн"
Фото: Скриншот из видео

В топ 10 также попали Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

Кроме того, авторы исследования решили проанализировать соотношение фильмов, в фильмографии той или иной актрисы, в которых она появляется обнаженной. И оказалось, что Алисия Викандер чаще остальных звезд выбирает проекты, в которых ей предстоит раздеться. В 38 процентах кинолент Алисия в хоть в одной из сцен появляется без одежды.

Еще один рейтинг, который касается раздевания, возгласила Марго Робби. Голливудская красотка, сыгравшая с Ди Каприо в "Волке с Уолл-стрит" в более, чем половине картин появляется в нижнем белье на экране. Второе место здесь заняла Меган Фокс, а третье – молодая актриса Джои Кинг.

Ранее Forbes назвал ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира.

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