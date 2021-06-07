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73-летняя Нина Матвиенко о здоровье во время пандемии и обидчиках: Защищайтесь любовью и прощением

Сегодня, 20:30

Исполнительница хита "Квітка душа" рассказала о том, что делает для поддержания здоровья в непростые времена и поделилась позитивным взглядом на жизнь

Нина и Тоня Матвиенко
Нина и Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Народная артистка Украины Нина Матвиенко, которая ранее сделала неожиданное заявление о родителях, призналась, что очень поздно научилась прощать своих обидчиков. Певица считает, что плохой поступок – это проблема того человека, который его совершил, а если на него гневаться и злиться – это приведет к ухудшению здоровья.

В интервью изданию "Факты" Нина Матвиенко рассказала, как переживает пандемию и поделилась взглядом на наши новые реалии. Так, по мнению артистки, людям творческих профессий сейчас нелегко, но никакая пандемия не остановит настоящее творчество. Певица уверена, что в результате всех этих событий люди должны понять, что необходимо больше заботиться о своем здоровье.

"Люди мало едят солнечной пищи – фруктов, овощей, зелени. Надо делать больше салатов, пить натуральные соки! Это полезная витаминная пища. Например, я часто готовлю такой салат: фета, яйцо, апельсин или грейпфрут, много зелени, лук, подсолнечные и тыквенные семечки. Мне больше нравится подсолнечное. Зелень, если есть возможность, лучше, чтобы была прямо с грядки. Заправить все это можно маслом, сметаной или кислым молочком. Масло может быть не только подсолнечное, но и, например, рисовое", – поделилась певица.

Нина Матвиенко
Нина Матвиенко
Фото: Instagram.com

А вот избежать проблем со здоровьем и различных болезней помогут любовь и прощение, по мнению Нины Матвиенко. Артистка уверена, что нужно любить своих детей, а обидчиков – прощать.

"Эта обида — не ваша проблема, а их. Плохой поступок — проблема того, кто его совершает. Защищайтесь любовью и прощением. К сожалению, я научилась этому очень поздно. Если умеете любить, сможете простить. А гнев и злость приводят к болезни. В злости человек погибает потихоньку. Поэтому я всем говорю: не сердитесь, не злитесь, прощайте, находите в жизни стимулы", – рассказала Нина.

Смотрите в выпуске, как Нина Матвиенко приготовила нежный суп по собственному рецепту:

Ранее дочь Нины Матвиенко, Тоня, показала соблазнительное фото в кожаном платье и перчатках.

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