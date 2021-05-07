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Вы же обо мне еще не все знаете?: 40-летняя Тоня Матвиенко обнажила плечи в кожаном платье и перчатках

Сегодня, 15:59

Певица надела шикарное коричневое платье популярного украинского бренда. Тоне также сделали нежный макияж и мягкие локоны

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко, которая с дочками украсила обложку глянца, опубликовала свое фото в пикантном образе. Артистка позировала в роскошных кожаных перчатках и платье, которое подчеркнуло ее бюст.

В своем Instagram-аккаунте Тоня Матвиенко поделилась еще одним кадром из фотосессии для журнала Viva! В интервью в новом выпуске глянца певица призналась, что сейчас имеет все, о чем мечтает. Соблазнительное фото этому в подтверждение, ведь помимо успешной карьеры и счастливой семьи, 40-летняя артистка выглядит замечательно.

"Вы же обо мне еще не все знаете?" – загадочно написала Тоня.

Тоня Матвиенко
Тоня Матвиенко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Создать такой соблазнительный образ Тоне Матвиенко помогло платье украинского бренда Olya Mak. Стоимость такого наряда составляет 6800 гривен.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко призналась, кто имеет влияние на ее младшую дочь.

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Тоня Матвиенко
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