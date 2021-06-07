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73-річна Ніна Матвієнко про здоров'я під час пандемії і кривдників: Захищайтесь любов'ю і прощенням

Сьогодні, 20:30

Виконавиця хіта "Квітка душа" розповіла про те, що робить для підтримки здоров'я в непрості часи і поділилася позитивним поглядом на життя

Ніна і Тоня Матвієнко
Ніна і Тоня Матвієнко
Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Народна артистка України Ніна Матвієнко, яка раніше зробила несподівану заяву про батьків, зізналася, що дуже пізно навчилася прощати своїх кривдників. Співачка вважає, що поганий вчинок – це проблема тієї людини, яка її вчинила, а якщо на неї гніватися і злитися – це призведе до погіршення здоров'я.

В інтерв'ю виданню "Факти" Ніна Матвієнко розповіла, як переживає пандемію і поділилася поглядом на наші нові реалії. Так, на думку артистки, людям творчих професій зараз нелегко, але ніяка пандемія не зупинить справжню творчість. Співачка впевнена, що в результаті всіх цих подій люди повинні зрозуміти, що необхідно більше дбати про своє здоров'я.

"Потрібно більше дбати про здоров'я. Люди мало їдять сонячної їжі — фруктів, овочів, зелені. Треба робити більше салатів, пити натуральні соки! Це корисна вітамінна їжа. Наприклад, я часто готую такий салат: фета, яйце, апельсин чи грейпфрут, багато зелені, цибуля, соняшникове та гарбузове насіння. Мені більше подобається соняшникове. Зелень, якщо є можливість, краще, щоб була прямо з грядки. Заправити все це можна олією, сметанкою чи кислим молочком. Олія може бути не тільки соняшникова, а й, наприклад, рисова", – поділилася співачка.

Ніна Матвієнко
Ніна Матвієнко
Фото: Instagram.com

А ось уникнути проблем зі здоров'ям і різних хвороб допоможуть любов і прощення, на думку Ніни Матвієнко. Артистка впевнена, що потрібно любити своїх дітей, а кривдників – прощати.

"Ця образа — не ваша проблема, а їхня. Поганий вчинок — проблема того, хто його вчиняє. Захищайтеся любов'ю та прощенням. На жаль, я навчилася цього дуже пізно. Якщо вмієте любити, зможете вибачити. А гнів та злість призводять до хвороби. У злості людина гине помаленьку. Тому я всім кажу: не гнівайтесь, не зліться, прощайте, знаходьте у житті стимули", – розповіла Ніна.

Дивіться у випуску, як Ніна Матвієнко приготувала ніжний суп за власним рецептом:

Раніше дочка Ніни Матвієнко, Тоня, показала спокусливе фото в шкіряній сукні та рукавичках.

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