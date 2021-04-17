Дочки – матери: Кристина Орбакайте показала редкое фото с Аллой Пугачевой и детьми

На снимке 72-летняя Примадонна в окружении детей и внуков

Совсем недавно Алла Борисовна отпраздновала свой 72-й день рождения. Поздравить ее приехали самые близкие, в том числе дочь Кристина Орбакайте со своими наследниками.

У себя в Instagram-профиле дочка Примадонны опубликовала редкое семейное фото с Пугачевой. На снимке также запечатлены ее дети Лиза и Гарри, и сыновья Кристины – Никита и Дени.

Алла Пугачева с семьей Фото: instagram.com/orbakaite_k

У Кристины Орбакайте трое детей: сын Никита от Владимира Преснякова, сын Дени от бизнесмена Руслана Байсарова, а также младшая дочь Клавдия от Михаила Земцова. К слову, девятилетней Клавдии на вечеринке у Пугачевой не было.

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