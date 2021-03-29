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В смартфоны на Android может проникнуть шпионское программное обеспечение

Сегодня, 18:44

Пользователям смартфонов на Android нужно быть начеку, когда они обновляют свой гаджет, ведь могут загрузить вредоносную программу

Эксперты в области безопасности говорят, что хакеры разработали новый вид вредоносного ПО для Android. Проблема в том, что оно может маскироваться под критическое обновление системы. Если пользователь не будет это учитывать, то над его смартфоном неизвестные могут установить полный контроль. Как минимум ваши данные могут быть похищены.

Об этом сообщает "TechCrunch".

Такое вредоносное ПО уже было зафиксировано в приложении под названием "Обновление системы". Пользователю предлагалось установить это ПО не с помощью Google Play – магазина приложений для устройств Android.

Если владелец смартфона устанавливал это приложение, то практически сразу оно незаметно пересылает данные со смартфона на серверы некоего оператора.

Android
Android
Фото: unsplash.com

Шпионское ПО может красть сообщения, контакты, сведения об устройстве, закладки браузера и историю поиска, записывать звонки и окружающий звук с микрофона, а также делать фотографии с помощью камер телефона.

Кроме этого, вредоносная программа еще и может отследить местонахождение своей жертвы.

Вот почему устройства Android предупреждают пользователей, чтобы они не устанавливали приложения из магазина приложений . Но многие старые устройства не запускают последние приложения, вынуждая пользователей полагаться на более старые версии своих приложений из нелегальных магазинов приложений.

Напомним, ранее мы писали о том, что владельцам iPhone нужно внепланово обновить систему.

Кроме того, мы писали о том, какие ультрабюджетные смартфоны можно выбрать до трех тысяч гривен.

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