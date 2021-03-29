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Владельцам iPhone нужно внепланово обновить систему

Сегодня, 10:46

Всем пользователям iPhone следует обратить внимание на безопасность своего устройства

Всем пользователям iPhone ради безопасности стоит обновить операционную систему. Специалисты Apple уверяют, что если этого не сделать могут быть проблемы с безопасностью устройства.

Об этом сообщает "Тhe Verge".

Откладывать обновления iOS на одну неделю или даже на две – это вполне нормально, но в Apple советуют все же уже сейчас загрузить последнюю версию iOS 14.4.2, как можно скорее.

Это поможет исправить все недостатки безопасности, которые могут быть в вашем устройстве. Обновление также применимо к iPadOS.

iPhone
iPhone
Фото: pixabay.com

Все это займет всего несколько минут. Для этого следует зайти в "Настройки", затем перейти в "Основные" и обновить программное обеспечение.

Все дело в том, добавляют в Apple, что вредоносный веб-сайт или сценарий могут получить доступ к информации с других открытых вами веб-страниц, что не очень хорошо, особенно с учетом того, что Apple утверждает, что некоторые сайты могут это делать.

Напомним, ранее мы писали о ТОП-10 полезных приложений для смартфона.

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