В смартфонах на Android произошли глобальные сбои
Проблема с WebView вызвала некоторые сбои в приложениях на Android
23 марта по всему миру произошел сбой в работе приложений на смартфонах, которые работают на Android. Уже выяснилось, что проблема эта массовая и не зависит от производителя телефона. Даже появились подсказки, как решить проблему.
Об этом сообщает "Zeebiz.com".
Во вторник, 23 марта, многие владельцы смартфонов, которые работают на Android, столкнулись с проблемой, что многие приложения просто перестали запускаться. Бывали ситуации, когда приложение все же запускалось, но затем сразу слетало. Уже известно, что от производителя смартфонов это не зависит. Пока понятно лишь одно – много приложений не работают, если в них задействованы сервисы Google.
Позже оказалось, что якобы проблема заключалась в последних обновлениях компонента WebView, а именно он отвечает за запуск сайтов в Chrome.
Специалисты даже давали советы, что нужно просто зайти в Play Маркет и обновить Android System WebView и браузер Chrome.
Позже в Google заверили, что решили все проблемы с WebView. Также в корпорации подтвердили, что обновление системы Android WebView и Google Chrome через Google Play теперь должно решить эту проблему. К тому же в Google подтвердили, что некоторые пользователи не могли даже воспользоваться Gmail.
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