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ТОП-9 полезных приложений для смартфона

Сегодня, 16:07

Различные приложения для смартфонов помогут вашему смартфону быть еще более полезным

В Интернете есть множество приложений для того, чтобы смартфон давал еще больше возможностей. Сделать суперселфи, послушать музыку, проложить маршрут следования в любом городе, в котором вы находитесь, а также почистить ваш смартфон от ненужной информации, которая его засоряет. Все это можно закачать совершенно бесплатно на ваш гаджет, чтобы наслаждаться удобствами современных технологий.

Candy Camera

Это фотоприложение, которое поможет сделать ваше селфи, как у голливудской звезды. Все мы внешне неидеальны, а потому большинство девушек или даже мужчин прибегают к услугам профессиональных фотографов, чтобы сделать шикарные фотографии для размещения в социальных сетях. Но с приложением Candy Camera вы сами станете для себя профессиональным фотографов. Программа позволит даже убрать лишние килограммы в вашей фигуре или сделать лицо более фотогеничным. Так что ваши селфи оценят сотнями лайков в социальной сети. Кроме того, приложение поможет улучшить качество любых других снимков кроме селфи.

Candy Camera
Candy Camera

TimeTune

Это приложение подойдет всем, кто не может выстроить свой день. В этом приложении можно устанавливать распорядок одного дня или целой недели, начиная от завтрака, и заканчивая личным временем. Причем, можно даже выбрать способ, как программа будет оповещать вас о том или ином занятии. Для этого можно выбрать мелодию или же простую функцию "вибро". Как только наступит время для какого-то события – смартфон об этом оповестит. Таким образом вы всегда будет знать, что должны сделать через 10 минут, через час или в конце дня.

TimeTune
TimeTune

KeepClean

В нашем смартфоне есть очень много информации и различных файлов, которые просто не используются. Данное приложение поможет всегда поддерживать смартфон в нужном тонусе. Помимо очистки от ненужной информации, KeepClean поможет даже сохранить большую емкость заряда батареи. Кроме этого, есть еще одна полезная функция – охлаждение телефона. Использовав эту функцию, приложение определит температуру вашего смартфона и при надобности охладит его. Это будет полезно летом, когда дни очень жаркие.

KeeoClean
KeeoClean

SoundCloud

Это потоковый сервис, в котором можно абсолютно бесплатно слушать различную музыку. В списке находятся миллионы песен. Немаловажным является и то, что треки могут быть закачаны на смартфон в автоматическом режиме. Потому даже если у вас не будет Интернета, треки смогут воспроизводиться в режиме оффлайн.

SoundCloud
SoundCloud

TeaCapps

Это приложение позволяет считывать штрих-коды с любых товаров c помощью специальной камеры. После этого появляется информация, где товар произведен, а также предлагается отыскать в Интернете, где его можно приобрести по приемлемым ценам. Такое приложение будет незаменимым во время закупок в магазине, чтобы узнать, может какой-то другой магазин или интернет-сайт предлагает цену меньшую, чем вы увидели.

Приложение TeaCapps
Приложение TeaCapps

Avast антивирус

Этот антивирус дает возможность проверить все содержимое на вашем смартфоне на предмет вредоносных вирусов. Кроме того, есть возможность настройки приложения так, что онj будет предупреждать о различных рисках относительно вредоносных программ. В итоге, ваш смартфон будет абсолютно чист от негативного влияния различных ресурсов.

Антивирус Avast
Антивирус Avast

GoogleFit

Эта программа позволить вам всегда находиться в тонусе. В специальную табличку вы можете вносить множество данных: пульс, шаги, кардиобаллы и т.д. Каждый день по геоданным будет исчисляться ваша физическая активность. Можно задавать различные программы сложности: сколько шагов пройти, сколько нужно еще позаниматься, чтобы сжечь запланированное количество калорий. Это приложение поможет вам сделать свое тело более стройным, а также поддерживать самочувствие на уровне.

GoogleFit
GoogleFit

MX Player

Этот медиаплеер поможет вам просматривать ролики или слушать аудиофайлы практически в любых форматах. Просто загружаете любое видео в специальное окно и можете наслаждаться просмотром. Также этот медиаплеер поможет даже просматривать ваши любимые сериалы или фильмы, которые, в основном, грузятся в формате AC-3, MP3, AAC. Так что теперь любой медиаформат по плечу вашему смартфону.

MX Player
MX Player

MAPS.ME

Это приложение позволит быстро ориентироваться в пространстве улиц многих городов. Даже если вы просто гуляете по своему городу, то можно проложить самый подходящий маршрут для следования. Главной фишкой этого приложения является то, что загрузив карту какого-нибудь города, вы можете использовать ее в оффлайн режиме, то есть – даже не имея Интернета в смартфоне.

MAPS.ME
MAPS.ME

Таким образом, если скачать все эти приложения на ваш смартфон, вы будете готовы к любым поворотам событий. Нужно сделать красивое селфи, чтобы отправить друзьям? Послушать музыку или внести в своей распорядок дня некоторые коррективы? Все это можно сделать с помощью приложений в смартфоне.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ультрабюджетные смартфоны можно выбрать до трех тысяч гривен.

Также мы писали о том, что инженеры Samsung работают над смартфоном с двойным складыванием.

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