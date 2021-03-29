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У смартфони на Android може проникнути шпигунське програмне забезпечення

Сьогодні, 18:44

Користувачам смартфонів на Android потрібно бути напоготові, коли вони оновлюють свій гаджет, адже можуть завантажити шкідливу програму

Експерти в області безпеки кажуть, що хакери розробили новий вид шкідливого ПЗ для Android. Проблема в тому, що воно може маскуватися під критичне оновлення системи. Якщо користувач не буде це враховувати, то над його смартфоном невідомі можуть встановити повний контроль. Як мінімум ваші дані можуть бути викрадені.

Про це повідомляє " TechCrunch ".

Таке шкідливе ПЗ вже було зафіксовано в додатку під назвою "Оновлення системи". Користувачеві пропонувалося встановити це ПЗ не за допомогою Google Play – магазину додатків для пристроїв Android.

Якщо власник смартфону встановлював цей додаток, то практично одразу воно непомітно пересилає дані зі смартфону на сервери якогось оператора.

Android
Android
Фото: unsplash.com

Шпигунське ПЗ може красти повідомлення, контакти, закладки браузера і історію пошуку, записувати дзвінки і навколишній звук з мікрофону, а також робити фотографії за допомогою камер телефону.

Крім цього, шкідлива програма ще і може відстежити місцезнаходження своєї жертви.

Ось чому пристрої Android попереджають користувачів, щоб вони не встановлювали додатки з магазину додатків. Але багато старих пристроїв не запускають найновіші програми, змушуючи користувачів покладатися на більш старі версії своїх додатків з нелегальних магазинів додатків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власникам iPhone потрібно позапланово оновити систему.

Крім того, ми писали про те, які ультрабюджетні смартфони можна вибрати до трьох тисяч гривень.

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