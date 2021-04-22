Раскрыты детали смартфона Samsung среднего ценового сегмента, но с топовой начинкой

Samsung готовит абсолютно новый смартфон, где параметры будут, как у некоторых топовых телефонах

Благодаря органу по сертификации TENAA, раскрыта практически вся информация относительно смартфона Samsung Galaxy F52, который вскоре появится на рынке.

Об этом сообщает "Тek.id".

Samsung Galaxy F52 Фото: Сегодня

Уже известно, что этот смартфон будет иметь восьмиядерный процессор, а оперативной памяти будет заложено на уровне 8 Гб, что является очень хорошим показателем, ведь, к примеру, такое же количество оперативки в самой топовой модели Xiaomi Mi 11. Встроенной памяти для хранения данных будет на 128 Гб, но ее можно будет расширить за счет чипа microSD.

Кроме того, в Samsung Galaxy F52 возможно, будет экран в формате Full HD на 6,6 дюймов и с разрешением на 2400х1080.

Samsung Galaxy F52 Фото: gizchina

Кроме того, инсайдеры предполагают, что смартфон оборудуют камерой на 64 Мп, а фронтальная камера будет на 16 Мп.

Дополняет это все аккумулятор на 4350 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Пока неизвестна точная цена этого смартфона от Samsung, но эксперты полагают, что его выпустят в среднем ценовом сегменте. Хотя, как видим, начинка смартфона очень даже неплохая, а некоторые параметры имеют только топовые версии от других производителей.

Напомним, мы писали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.

Кроме того, мы сообщали о том, что новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO.

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