Раскрыты детали смартфона Samsung среднего ценового сегмента, но с топовой начинкой
Samsung готовит абсолютно новый смартфон, где параметры будут, как у некоторых топовых телефонах
Благодаря органу по сертификации TENAA, раскрыта практически вся информация относительно смартфона Samsung Galaxy F52, который вскоре появится на рынке.
Об этом сообщает "Тek.id".
Уже известно, что этот смартфон будет иметь восьмиядерный процессор, а оперативной памяти будет заложено на уровне 8 Гб, что является очень хорошим показателем, ведь, к примеру, такое же количество оперативки в самой топовой модели Xiaomi Mi 11. Встроенной памяти для хранения данных будет на 128 Гб, но ее можно будет расширить за счет чипа microSD.
Кроме того, в Samsung Galaxy F52 возможно, будет экран в формате Full HD на 6,6 дюймов и с разрешением на 2400х1080.
Кроме того, инсайдеры предполагают, что смартфон оборудуют камерой на 64 Мп, а фронтальная камера будет на 16 Мп.
Дополняет это все аккумулятор на 4350 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.
Пока неизвестна точная цена этого смартфона от Samsung, но эксперты полагают, что его выпустят в среднем ценовом сегменте. Хотя, как видим, начинка смартфона очень даже неплохая, а некоторые параметры имеют только топовые версии от других производителей.
Напомним, мы писали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.
Кроме того, мы сообщали о том, что новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO.
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