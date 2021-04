Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп

Компания Motorola продолжает пытаться конкурировать на рынке смартфонов, показав два новых гаджета

Motorola продолжает активно работать над своей линейкой смартфонов Moto G. Компания показала сразу два смартфона – Moto G60 и Moto G40 Fusion.

Об этом сказано на официальной странице Motorola в Twitter.

Особенностью устройства Moto G60 является то, что его дисплей будет иметь частоту кадров на 120 Гц. Сам экран имеет площадь в 6,78 дюймов с матрицей AMOLED, а также разрешением Full HD+ (2460×1080).

Hey @Flipkart, we are thrilled to #GoBeyond the ordinary because its time to #BlazeOn to infinite possibilities with our latest launches #motog60 & #motog40fusion! Cannot wait to reveal their features exclusively on your platform. Are you ready to #GetSetG? pic.twitter.com/XrpJCHwOAT