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5 самых дорогих смартфонов, которые можно купить в Украине

Сегодня, 19:33

Цены на элитные модели смартфонов стартуют от 25 тысяч гривен, а максимальная стоимость – больше 50 тысяч

Сегодня можно подобрать смартфон на любой вкус и кошелек, но, если у вас есть солидная сумма, тогда самое время прицениться к элитным смартфонам. Да, стоят они немало, но и функционал у них просто на заоблачном уровне. Итак, расскажем о самых дорогих смартфонах в Украине.

Смартфоны
Смартфоны
Фото: Сегодня

Apple iPhone 12 Pro Max 512GB

Диагональ экрана – 6,7 дюйма с разрешением 2778х1284, а тип матрицы – OLED.

Встроенная карта памяти на 512 Гб.

Фронтальная камера на 12 Мп, а основная камера – 12Мп+12Мп+12Мп.

Операционная система – iOS.

Процессор – Apple A14 Bionic.

Стоимость – 51999 гривен.

Смартфон Apple iPhone 12 Pro
Смартфон Apple iPhone 12 Pro
Фото: Apple

Samsung Galaxy S21 Ultra 16/512GB

Диагональ экрана – 6,8 дюйма с разрешением 3200х1440, а тип матрицы – Dynamic AMOLED 2X.

Встроенная карта памяти на 512 Гб, а оперативная память на 16 Гб.

Фронтальная камера на 40 Мп, а основная камера – 108Мп+12Мп+10Мп+10Мп.

Операционная система – Android.

Процессор – Samsung Exynos 2100 с частотой работы 2.9 ГГц + 2.8 ГГц + 2.2 ГГц

Аккумулятор на 5000 мА*ч

Стоимость – 43999 тысячи гривен.

Samsung Galaxy S21 Ultra 16/512GB
Samsung Galaxy S21 Ultra 16/512GB
Фото: samsung.com

Asus ROG Phone 5 16/256GB

Диагональ экрана – 6,78 дюйма с разрешением 2448х1080, а тип матрицы – AMOLED.

Встроенная карта памяти на 256 Гб, а оперативная память на 16 Гб.

Фронтальная камера на 24 Мп, а основная камера – 64 Мп+13 Мп+5 Мп.

Операционная система – Android.

Процессор – Qualcomm Snapdragon 888 с частотой работы 2.84 ГГц.

Аккумулятор на 6000 мА*ч

Стоимость – 34999 тысячи гривен.

Asus ROG Phone 5 16/256GB
Asus ROG Phone 5 16/256GB
Фото: asus.com

Xiaomi Mi 11 8/256GB

Диагональ экрана – 6,81 дюйма с разрешением 3200х1440, а тип матрицы – AMOLED.

Встроенная карта памяти на 256 Гб, а оперативная память на 8 Гб.

Фронтальная камера на 20 Мп, а основная камера – 108Мп+13Мп+5Мп.

Операционная система – Android.

Процессор – Qualcomm Snapdragon 888 с частотой работы 2.84 ГГц.

Аккумулятор на 4600 мА*ч

Стоимость – 26999 тысячи гривен.

Xiaomi Mi 11 8/256GB
Xiaomi Mi 11 8/256GB
Фото: xiaomi.ua

Google Pixel 5 8/128GB

Диагональ экрана – 6 дюймов с разрешением 2340х1080, а тип матрицы OLED.

Карта памяти на 128 Гб, а оперативная память на 8 Гб.

Основная камера – 12+16 Мп.

Операционная система – Android.

Процессор – Qualcomm Snapdragon 765G.

Частота работы процессора 1 x 2.4 ГГц + 1 x 2.2 ГГц + 6 x 1.8 ГГц

Стоимость – 25000 гривен.Аккумулятор на 4080 мА*ч

Google Pixel 5
Google Pixel 5
Фото: store.google.com

Напомним, ранее мы писали о том, что новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO.

Также мы сообщали о том, какой добротный смартфон можно приобрести по цене до 5 тысяч гривен.

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