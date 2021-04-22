Розкрито деталі смартфона Samsung середнього цінового сегмента, але з топовою начинкою

Samsung готує абсолютно новий смартфон, де параметри будуть, як у деяких топових телефонах

Завдяки органу з сертифікації TENAA, розкрита практично вся інформація щодо смартфона Samsung Galaxy F52, який незабаром з'явиться на ринку.

Про це повідомляє " Тek.id ".

Samsung Galaxy F52 Фото: Сьогодні

Уже відомо, що цей смартфон буде мати восьмиядерний процесор, а оперативної пам'яті буде закладено на рівні 8 Гб, що є дуже хорошим показником, адже, наприклад, така ж кількість оперативки є в самій топовій моделі Xiaomi Mi 11. Вбудованої пам'яті для зберігання даних буде на 128 Гб, але її можна буде розширити за рахунок чіпа microSD.

Крім того, в Samsung Galaxy F52 можливо, буде екран у форматі Full HD на 6,6 дюймів і з роздільною здатністю на 2400х1080.

Samsung Galaxy F52 Фото: gizchina

Крім того, інсайдери припускають, що смартфон обладнають камерою на 64 Мп, а фронтальна камера буде на 16 Мп.

Доповнює це все акумулятор на 4350 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт.

Поки невідома точна вартість цього смартфона від Samsung, але експерти вважають, що його випустять в середньому ціновому сегменті. Хоча, як бачимо, начинка смартфона дуже навіть непогана, а деякі параметри мають тільки топові версії від інших виробників.

Нагадаємо, ми писали про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.

Крім того, ми повідомляли про те, що новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO.

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