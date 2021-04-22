Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Розкрито деталі смартфона Samsung середнього цінового сегмента, але з топовою начинкою

Сьогодні, 14:41

Samsung готує абсолютно новий смартфон, де параметри будуть, як у деяких топових телефонах

Завдяки органу з сертифікації TENAA, розкрита практично вся інформація щодо смартфона Samsung Galaxy F52, який незабаром з'явиться на ринку.

Про це повідомляє " Тek.id ".

Samsung Galaxy F52
Samsung Galaxy F52
Фото: Сьогодні

Уже відомо, що цей смартфон буде мати восьмиядерний процесор, а оперативної пам'яті буде закладено на рівні 8 Гб, що є дуже хорошим показником, адже, наприклад, така ж кількість оперативки є в самій топовій моделі Xiaomi Mi 11. Вбудованої пам'яті для зберігання даних буде на 128 Гб, але її можна буде розширити за рахунок чіпа microSD.

Крім того, в Samsung Galaxy F52 можливо, буде екран у форматі Full HD на 6,6 дюймів і з роздільною здатністю на 2400х1080.

Samsung Galaxy F52
Samsung Galaxy F52
Фото: gizchina

Крім того, інсайдери припускають, що смартфон обладнають камерою на 64 Мп, а фронтальна камера буде на 16 Мп.

Доповнює це все акумулятор на 4350 мАг з підтримкою зарядки 25 Вт.

Поки невідома точна вартість цього смартфона від Samsung, але експерти вважають, що його випустять в середньому ціновому сегменті. Хоча, як бачимо, начинка смартфона дуже навіть непогана, а деякі параметри мають тільки топові версії від інших виробників.

Нагадаємо, ми писали про те, що Motorola показала новітній смартфон з камерою на 108 Мп.

Крім того, ми повідомляли про те, що новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як позбутися подряпин на екрані смартфона: 5 лайфхаків в домашніх умовах 5 найдорожчих смартфонів, які можна придбати в Україні Як зробити скан документа на смартфоні: покрокова інструкція
смартфони Samsung Galaxy
Реклама

Новини партнерів

Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Рецепт марокканских блинов "Тысяча пузырьков" 
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19
Витвицкая рассказала, почему ей отказали в прививке от Covid-19

Популярні статті

Сьогодні, 15:04Смачно

Ідея для пікніка: як приготувати картоплю з салом на мангалі

Сьогодні, 10:09Зірково

Наталі Сумській – 65: п'ять фото з архіву актриси

Сьогодні, 05:35Психо

Гороскоп на сьогодні 22 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, отримаєте звання супермена!

Вчора, 18:28Смачно

Фарбуємо перепелині яйця на Великдень – інструкція до застосування

Вчора, 13:08Зірково

День народження Єлизавети II: що ми знаємо про британську королеву

Вчора, 12:30Зірково

Сусіди Пугачової поскаржилися на зірку: Постаріла, голосу немає, та й дороги роздовбали нам

Вчора, 12:11Зірково

Дантес показав Дорофєєву без макіяжу: З днем народження, стара!

Вчора, 11:41Events

Коли буде Вербна неділя в 2021 році: дата і цікаві традиції свята

Вчора, 10:38Смачно

Як спекти паску в мультиварці: 3 рецепти великодньої випічки

Вчора, 10:16Модно

Єлизавета II – іменинниця: як змінювався стиль королеви за роки її правління

Вчора, 09:29Зірково

10 цитат королеви Єлизавети II до її 95-річчя

20 квітняСмачно

Як приготувати глазур для паски: 5 трендових рецептів

20 квітняЗірково

Син Наташі Корольової станцював на пілоні під українську пісню: відео

20 квітняСмачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

20 квітняEvents

Як зробити мінігород в квартирі: перевірені лайфхаки

20 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Новини партнерів

Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Анфиса Чехова в бикини соблазнительно изогнулась в бассейне
Красавица актриса, модель и девушка лучшего хоккеиста мира. Фото
Красавица актриса, модель и девушка лучшего хоккеиста мира. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти