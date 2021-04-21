Как избавиться от царапин на экране смартфона: 5 лайфхаков в домашних условиях

С помощью простых средств можно привести поцарапанный экран смартфона в полный порядок

На экранах смартфонов даже при самом бережном использовании рано или поздно появляются царапины. Впрочем, не стоит раньше времени расстраиваться, ведь есть шанс сделать дисплей, как новый – далее в материале, как этого достичь.

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Смартфоны с царапинами Фото: Сегодня

Паста ГОИ

Эта паста была разработана в Государственном оптическом институте, а потому и получила название от этой структуры. Специалисты во время разработки состава пасты учитывали, что ее будут применять в первую очередь для полировки стекла. Но также она подходит для металла и керамики. Самое главное, что паста не повреждает поверхность того же стекла, а потому ее смело можно использовать для полировки даже экрана смартфона.

Паста ГОИ Фото: Скриншот из YouTube

Нанесите небольшое количество пасты на дисплей, предварительно приготовив кусочек ткани. Затем круговыми движениями разотрите пасту в том месте экрана, где есть царапины. Как только будет достигнут желаемый результат, остатки пасты уберите с экрана.

Стоимость пасты ГОИ – не более 50 гривен.

Паста-полироль Displex

Эта паста разработана специально для удаления царапин со стекла экранов мобильных телефонов, часов, ноутбуков и другой подобной техники. В этой пасте нет абразивных элементов, а потому она безопасна для полировки дисплеев смартфонов. Кроме того, после полировки на экране остается пленка, которая не ощущается руками, а также не даст появиться новым царапинам.

Паста-полироль Фото: Скриншот из YouTube

Применять пасту нужно следующим образом. Нанесите небольшое количество на экран, а затем тряпкой втирайте в дисплей, прилагая небольшие усилия. Для желаемого результата процедуру следует повторить несколько раз.

Такая паста-полироль стоит около 200-300 гривен.

Автомобильные полироли

Так называемые антицарапины для авто очень хорошо подходят и для полировки стекол смартфонов. Эффект будет виден уже после первого использования, ведь такие полироли устраняют царапины даже на кузове автомобиля. Как и в предыдущих случаях, состав пасты нужно втирать в экран смартфона круговыми движениями, а после желаемого результата остатки полироли снять влажной тряпкой.

Автополироли Фото: Скриншот из YouTube

Стоимость полиролей для авто начинается от 100 гривен, а за 200-250 гривен можно приобрести очень хороший вариант. Желательно перед покупкой почитать отзывы автомобилистов о той или иной полироли. Если отзывы позитивные, смело берите такой полироль для своего смартфона.

Стоимость – около 200 гривен.

Зубная паста

В каждой зубной пасте есть абразивные материалы, которые действуют на эмаль зубов, как скраб, очищая их от налета. Подобное действие зубная паста может проделать и с царапиной на экране смартфона, затирая ее.

Зубная паста Фото: Скриншот из YouTube

Нанесите небольшое количество пасты на дисплей, а затем круговыми движениями, можно даже пальцем, потрите экран. Затем стоит подождать пока паста высохнет. Берем слегка смоченную тряпку или ватный диск, полируя экран. После нужного результата остатки пасты убрать салфеткой.

Применение этого метода будет стоить не более 50 гривен.

Наждачная бумага

Этот метод на первый взгляд слегка авантюрный, но все же народные умельцы советуют его. Нужно взять наждачную бумагу с самым мелким напылением. Принцип в том, что если полировать экран в том месте, где есть царапина, снимается небольшой слой "живой" поверхности и таким образом царапина становится менее заметна или же совсем исчезает. Но стоит учитывать, что этот метод довольно рискованный и одно неверное движение может еще более усугубить ситуацию.

Наждачная бумага Фото: Скриншот из YouTube

Потому перед началом полировки экрана смартфона лучше испробовать мелкий наждак на других похожих поверхностях. Можно это сделать на каком-то старом смартфоне, который уже не используется.

Пара листов наждачной бумаги будет стоить не больше 20-30 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что делать, если смартфон упал в воду.

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