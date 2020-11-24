Не Украиной единой: 10 мировых площадок, где можно сделать покупки в Черную пятницу

Рассказываем о классных альтернативах AliExpress

За неделю до Черной пятницы 2020 в офлайн и онлайн-магазинах начались большие распродажи. В этом году в связи с пандемией более востребованы покупки в Сети. Мы уже рассказывали, какие скидки предлагают украинские магазины здесь, а сегодня поговорим, где заказать товары в Black friday с доставкой в Украину, кроме как на AliExpress.

10 мировых площадок, где можно сделать покупки в Черную пятницу

Urban Outfitters

Скриншот: urbanoutfitters.com

На сайте можно заказать одежду для женщин, мужчин и детей, товары для домашнего декора, бьюти-аксессуары и косметику. На ряд товаров действуют скидки в честь черной пятницы, а кроме того за первую покупку тоже идет скидка -20%.

Shopbop

Скриншот: Shopbop.com

Магазин Shopbop также предлагает покупателям скидки от 20 до 70%. На площадке представлены сумки, брендовая обувь, одежда, украшения. Здесь вы найдете много трендовых новинок сезона – вязаные жилетки, oversize рубашки и прочее.

Asos

Скриншот: asos.com

Одежда для дома, спорта, белье, теплые кардиганы, платья, обувь, уходовая косметика для тела и лица, и многое другое есть на сайте Asos. Специально к Черной пятнице действуют скидки 20% на товары для женщин и мужчин. В магазине также есть раздел с подарками, в которых много свежих идей для нее и него.

OnBuy

Скриншот: onbuy.com

Площадка Оnbuy насчитывает более 30 миллионов продуктов различных категорий. Здесь есть техника, товары для дома, одежа, игры для детей, косметика и многое другое. Это британская альтернатива Amazon, которая доставляет товары в Украину.

iHerb

Скриншот: iherb.com

На сайте iHerb доступно огромное количество средств для здоровья и красоты. По скидке вы найдете веганские продукты, органичные, этичные, безлактозные, витамины, а также зоотовары. В магазине представлено более 50-ти известных брендов.

Joom

Скриншот: joom.com

Еще одна большая площадка с товарами для красоты, здоровья, дома, для женского гардероба и мужского, для спорта и т.д. На сайте есть отдельный раздел со скидками в честь Черной пятницы. У сайта понятный интерфейс с поддержкой украинского и русского языков, что облегчает процесс поиска и покупки.

Ebay

Скриншот: ebay.com

Один из самых популярных сайтов для покупок, которые доступны украинскому потребителю. Здесь также бесчисленное количество товаров, разбитых на категории, а цены начинаются от менее 5-ти долларов. У ebay есть специальное приложение, позволяющее отслеживать посылку.

Тaobaо

Скриншот: taobao.com

Площадка Тaobao очень похожа на AliExpress, и работает по такому же принципу. Кстати, как заказывать на AliExpress мы рассказывали здесь. Интернет-магазин доставляет товары из китайских магазинов в Украину, что не займет много времени. А к черной пятнице здесь можно найти скидки до 90%.

Gearbest

Скриншот: gearbest.com

Большой китайский магазин электроники и гаджетов к распродаже в Черную пятницу дарит покупателям купоны на скидки. Здесь собраны главные новинки рынка на любой вкус, а цены здесь значительно ниже, чем в украинских офлайн магазинах.

Тomtop

Скриншот: tomtop.com

Онлайн-магазин Тomtop бесплатно доставляет товары по всему миру. Его ассортимент – это гаджеты, одежа и обувь, спортивные товары, товары для красоты и прочее. Тomtop доставляет товары не только из Китая, но и из Великобритании и Германии. В Черную пятницу здесь можно скупиться со скидкой до 70%.

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