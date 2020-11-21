ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома

Как упростить свою работу дома, купив все необходимое за приятную цену

В последнюю пятницу ноября уже традиционно проводится Черная пятница, которая пришла в Украину из США. В этом году она припадает на 27 ноября. Этот день дает старт предрождественским распродажам и дает возможность купить необходимые товары по ценам с большими скидками. Из-за пандемии большинство людей перешли работать на "удаленку" и теперь дома они не только отдыхают, спят и устраивают вечеринки, а и усердно трудятся.

Мы решили выяснить, какие скидки предлагают украинские магазины в Черную пятницу, и составили ТОП-6 главных покупок для тех, кто работает из дома.

1. Удобный гардероб

Рубашки, костюмы, платья и брюки со стрелками дома вам точно не пригодятся. Поэтому следует позаботиться о своем домашнем дресс-коде для работы. Пожалуй, самым универсальным вариантом является спортивный костюм. Так, качественный спортивный костюм с 50%-ной скидкой можно купить до 1500 гривен.

Женский спортивный костюм:

Полная цена – 2970 гривен.

Со скидкой – 1485 гривен

Спортивные костюмы Фото: lotto-sport.com.ua

Мужской спортивный костюм:

Полная цена – 2640 гривен.

Со скидкой – 1320 гривен.

2. Ноутбук

Чтобы комфортно работать дома, важно иметь хороший ноутбук. Для многих – это не просто рабочий инструмент, но еще и надежное хранилище важной информации. К тому же, выбрав правильные параметры и установив на него все необходимые для работы программы, вы сможете брать его с собой куда-угодно и не быть привязанными к дому.

Так, на покупке ноутбука Apple MacBook Air 13 дюймов на 256 GB вы сможете сэкономить 4000 гривен.

Ноутбук Apple MacBook Air Фото: rozetka.com.ua

Полная цена – 37 999 гривен

Со скидкой – 33 999 гривен.

3. Удобное кресло

Сидеть более 8 часов за столом – занятие не из легких. А еще довольно напряженное для спины. Поэтому важно позаботиться не только о своем комфорте, а и о здоровье. Как бы заманчиво не было поработать с ноутбуком на ногах, сидя на диване, – пересаживайтесь за стол. И обязательно купите удобное кресло. Сейчас на покупке такого можно сэкономить до 1000 гривен.

Удобное кресло Фото: mebelok.com

Полная цена – 3341 гривня.

Со скидкой – 2475 гривен.

4. Любимый кофе рядом

Вкусный кофе с печеньками в офисе – это уже обыденность, к которой многие сильно привыкают. Поэтому, работая дома, люди лишаются не только функции "сходить с коллегами на кофе", а и самого вкусного напитка. Но не нужно так радикально: с коллегами вы можете встретиться в zoom, а кофе приготовить с помощью собственной кофемашины. Сейчас, к примеру, кофемашину Siemens можно купить со скидкой в 8000 гривен.

Кофемашина Фото: comfy.ua

Полная цена – 27 999 гривен.

Со скидкой – 19 999 гривен.

5. Дорогой подарок

Если вы ценитель хорошей музыки, то наверняка не раз задумывались о проигрывателе для пластинок. Ведь чистый звук да и внешний вид проигрывателя производят на вас неизгладимое впечатление. Если хотите порадовать себе такой покупкой – будьте готовы выложить кругленькую сумму. Но и сэкономить немного тоже сможете. Портативный проигрыватель Voyager Amethyst от Crosley станет отличным акцентом в вашей квартире и будет радовать хорошим звуком.

Портативный проигрыватель Фото: fama.ua

Полная цена – 8330 гривен.

Со скидкой – 7700 гривен.

6. Чтобы расслабиться

После тяжелого рабочего дня или недели любому человеку хочется расслабиться. Кто-то любит книгу почитать, кто-то фильм посмотреть, а кто-то посмаковать вкусным алкоголем. Здесь вы тоже можете немного сэкономить в Черную пятницу. К примеру, бутылку ликера Егермейстер можно купить на 120 гривен дешевле от обычной цены.

Ликер Егермейстер Фото: скриншот

Полная цена – 449 гривен.

Со скидкой – 329 гривен.

Если выбор в украинских магазинах показался небольшим, вам в помощь наша пошаговая инструкция, как правильно покупать на AliЕxpress.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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