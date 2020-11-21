Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома

Сегодня, 14:22

Как упростить свою работу дома, купив все необходимое за приятную цену

В последнюю пятницу ноября уже традиционно проводится Черная пятница, которая пришла в Украину из США. В этом году она припадает на 27 ноября. Этот день дает старт предрождественским распродажам и дает возможность купить необходимые товары по ценам с большими скидками. Из-за пандемии большинство людей перешли работать на "удаленку" и теперь дома они не только отдыхают, спят и устраивают вечеринки, а и усердно трудятся.

Мы решили выяснить, какие скидки предлагают украинские магазины в Черную пятницу, и составили ТОП-6 главных покупок для тех, кто работает из дома.

1. Удобный гардероб

Рубашки, костюмы, платья и брюки со стрелками дома вам точно не пригодятся. Поэтому следует позаботиться о своем домашнем дресс-коде для работы. Пожалуй, самым универсальным вариантом является спортивный костюм. Так, качественный спортивный костюм с 50%-ной скидкой можно купить до 1500 гривен.

Женский спортивный костюм:

  • Полная цена – 2970 гривен.
  • Со скидкой – 1485 гривен

Спортивные костюмы
Спортивные костюмы
Фото: lotto-sport.com.ua

Мужской спортивный костюм:

  • Полная цена – 2640 гривен.
  • Со скидкой – 1320 гривен.

2. Ноутбук

Чтобы комфортно работать дома, важно иметь хороший ноутбук. Для многих – это не просто рабочий инструмент, но еще и надежное хранилище важной информации. К тому же, выбрав правильные параметры и установив на него все необходимые для работы программы, вы сможете брать его с собой куда-угодно и не быть привязанными к дому.

Так, на покупке ноутбука Apple MacBook Air 13 дюймов на 256 GB вы сможете сэкономить 4000 гривен.

Ноутбук Apple MacBook Air
Ноутбук Apple MacBook Air
Фото: rozetka.com.ua

  • Полная цена – 37 999 гривен
  • Со скидкой – 33 999 гривен.

3. Удобное кресло

Сидеть более 8 часов за столом – занятие не из легких. А еще довольно напряженное для спины. Поэтому важно позаботиться не только о своем комфорте, а и о здоровье. Как бы заманчиво не было поработать с ноутбуком на ногах, сидя на диване, – пересаживайтесь за стол. И обязательно купите удобное кресло. Сейчас на покупке такого можно сэкономить до 1000 гривен.

Удобное кресло
Удобное кресло
Фото: mebelok.com

  • Полная цена – 3341 гривня.
  • Со скидкой – 2475 гривен.

4. Любимый кофе рядом

Вкусный кофе с печеньками в офисе – это уже обыденность, к которой многие сильно привыкают. Поэтому, работая дома, люди лишаются не только функции "сходить с коллегами на кофе", а и самого вкусного напитка. Но не нужно так радикально: с коллегами вы можете встретиться в zoom, а кофе приготовить с помощью собственной кофемашины. Сейчас, к примеру, кофемашину Siemens можно купить со скидкой в 8000 гривен.

Кофемашина
Кофемашина
Фото: comfy.ua

  • Полная цена – 27 999 гривен.
  • Со скидкой – 19 999 гривен.

5. Дорогой подарок

Если вы ценитель хорошей музыки, то наверняка не раз задумывались о проигрывателе для пластинок. Ведь чистый звук да и внешний вид проигрывателя производят на вас неизгладимое впечатление. Если хотите порадовать себе такой покупкой – будьте готовы выложить кругленькую сумму. Но и сэкономить немного тоже сможете. Портативный проигрыватель Voyager Amethyst от Crosley станет отличным акцентом в вашей квартире и будет радовать хорошим звуком.

Портативный проигрыватель
Портативный проигрыватель
Фото: fama.ua

  • Полная цена – 8330 гривен.
  • Со скидкой – 7700 гривен.

6. Чтобы расслабиться

После тяжелого рабочего дня или недели любому человеку хочется расслабиться. Кто-то любит книгу почитать, кто-то фильм посмотреть, а кто-то посмаковать вкусным алкоголем. Здесь вы тоже можете немного сэкономить в Черную пятницу. К примеру, бутылку ликера Егермейстер можно купить на 120 гривен дешевле от обычной цены.

Ликер Егермейстер
Ликер Егермейстер
Фото: скриншот

  • Полная цена – 449 гривен.
  • Со скидкой – 329 гривен.

Если выбор в украинских магазинах показался небольшим, вам в помощь наша пошаговая инструкция, как правильно покупать на AliЕxpress.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Черная пятница-2020: дата, история и традиции Черная пятница 2020: как быстро найти все скидки с Price.ua Черная пятница в самом разгаре: как не попасться на обман и не накупить лишнего
товары скидки черная пятница удаленная работа
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Найкрасивіша жінка світу за версією чоловіків: як вона виглядає
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Бывший муж Ани Лорак показал, по ком скучает больше всего
Раскрыта правда о смерти Виктюка
Раскрыта правда о смерти Виктюка

Популярные статьи

Сегодня, 13:20Events

Именины Михаила: красивые поздравления и открытки с днем ангела

Сегодня, 10:22Events

День ангела Михаила: лучшие поздравления с именинами

Сегодня, 10:08Events

Поздравления с Днем Михаила-2020: короткие стихи и проза

Сегодня, 09:01Events

Поздравления в Михайлов день-2020: картинки, стихи и смс

Сегодня, 08:17Fun

Михайлов день: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:05Events

21 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 23:50Шоу-бизнес

Первый поцелуй и ночевка в палатках: как прошел пятый выпуск "Холостячки"

Вчера, 20:10Events

Михайлов день-2020: история, традиции и главные приметы

Вчера, 14:55Food

Инжир: польза и вред для здоровья

Вчера, 14:55Афиша

ТОП самых стильных сериалов года

Вчера, 13:40Шоу-бизнес

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Вчера, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 20 ноября: Близнецам пора сходить в спортзал, а Ракам – релакснуть

19 ноябряFood

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

19 ноябряFood

Киви: польза и вред для организма

19 ноябряEvents

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

19 ноябряEvents

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

Новости партнеров

Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Рецепт нежной и необычайно вкусной маринованной скумбрии
Рецепт нежной и необычайно вкусной маринованной скумбрии
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Ситуацию с крестом на похоронном фото Жванецкого разъяснили
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Снимок Юрия Шатунова с женой поразил фанатов
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять