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5 девайсов для кухни, которые можно купить в Черную пятницу

Сегодня, 09:05

До старта распродажи есть время подумать и определиться, что купить – мы подскажем

Грандиозные распродажи стартуют в Украине с 27 ноября. Интернет-магазины (а мы знаем, что там чуть дешевле) предлагают традиционные скидки. В этом году, как и в прошлом, купить дешевле можно будет на 50- 60%. Во всяком случае, те вещи, о которых давно мечтали вы и ваша кухня. Ну или обновить то, что уже поизносилось.

Мы проверили, какие скидки предлагают украинские магазины в Черную пятницу, и составили ТОП-5 девайсов для кухни, которые рекомендуем приобрести.

Кофемашина

Фото: Instagram/jura_coffee_pl

Достаточно приличная. От авторитетного производителя бытовой техники. Делает разные виды напитка: от эспрессо до капуччино.

  • Стоимость до распродаж: 10 500 грн
  • С учетом скидки в 60%: 4200 грн

Мультиварка

Мультиварка
Мультиварка
Фото: Depositphotos

Скромная в плане цены, но многофункциональная "помощница". Если хочется приобрести ее в период скидок, то вот вам для наглядности:

  • Стоимость до распродаж: 2200 грн
  • С учетом скидки в 60%: 800 грн

Фильтр для воды

Фото: Instagram/cookbusters

Это важная штука, учитывая, какая вода течет из наших кранов. Тем более когда фильтр самоочищающийся, с ним меньше мороки.

  • Стоимость до распродажи: 1875 грн
  • С учетом скидки в 60%: 750 грн

Сковорода для гриля

Фото: Instagram/nmp

Производители уверяют, что она надежна и служить будет долго.

  • Ее стоимость до распродажи: 1700 грн
  • С учетом скидки в 60%: 680 грн

Ручной блендер

Фото: AliЕxpress

Необходимая вещь на каждой кухне. И если пришло время заменить ручной блендер на новый, то оно настало.

  • Стоимость приличного блендера до распродажи: 1700 грн
  • Стоимость со скидкой в 60%: 680 грн

Бутербродница

Фото: Instagram/zircongiftsn/household

Это история о том, когда все есть, но чего-то все-таки не хватает. Вещь, которая делает горячие бутерброды, можно купить гораздо дешевле.

  • Стоимость до распродажи: 700 грн
  • Стоимость со скидкой в 60%: 280 грн

Читайте также:ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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