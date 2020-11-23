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Топ-5 роботов-пылесосов к Black Friday 2020

Сегодня, 18:20

Какие роботы-пылесосы пользуются популярностью у украинцев накануне Черной пятницы 2020

От Karcher до Philips: больше времени автономной работы, таймер, боковые щетки и стоимость от 2769 до 16193 грн. Какие роботы-пылесосы пользуются популярностью у украинцев накануне Черной пятницы 2020.

Что будет в тренде

В сегменте роботов-пылесосов в этом году есть несколько вполне закономерных изменений. К Черной пятнице 2020 увеличилось количество запросов на этот товар по сравнению с 2019 годом. А также покупателей стали больше интересовать модели с большим временем автономной работы и дополнительными функциями. И, судя по моделям, которые пользователи добавили в свои виш-листы к Черной пятнице на Price.ua, украинцы готовы потратить на роботов-пылесосов от 2769 до 20 тыс. грн. Интересно, что в топ-5 вошли целых две модели от Xiaomi и Karcher премиум-класса.

1. Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum


Стильная модель от Сяоми в белом цвете подкупает большим временем работы без подзарядки – целых 150 минут. Робот умеет делать только сухую уборку, но зато справляется с ней на отлично. Весь мусор отправляется в пылесборник объемом в 0,5 литра, а двигаться маленький помощник может по прямым линиям или вдоль стен. Есть датчики препятствий и перепада высот, так что робот точно не застрянет где-нибудь перед ножкой дивана. Регулировать мощность пылесоса можно кнопкой на корпусе.

Стартовая цена – от 5399 грн.

2. Xiaomi RoboRock S5 Max


Еще одна модель от популярного китайского бренда, на этот раз выполненная в черном цвете. Умеет делать не только сухую, но и влажную уборку. Кроме того, модель оснащена насадкой из микрофибры для самой деликатной очистки поверхностей. Управлять роботом можно со смартфона. Пылесос отлично подходит для уборки плитки, паркета, ковролина, ламината, линолеума и других поверхностей.

Стартовая цена – от 11594 грн.

3. Philips FC 8822/01


Робот-пылесос с циклонным фильтром и множеством полезных функций. Модель можно запрограммировать на включение по дням недели или просто поставить на таймер. Есть две боковые щетки для уборки плинтусов и других вертикальных поверхностей. Работает от аккумулятора 2 часа, а весит всего 2 кг, что существенно меньше, чем вес большинства похожих моделей. А еще он самый бюджетный из этого рейтинга.

Стартовая цена – от 2769 грн.

4. Samsung VR05R5050WK/EV


Очень мощный пылесос с боковыми щетками и многоступенчатой системой очистки. Внутри корпуса скрывается фильтр тонкой очистки, благодаря которому модель улавливает даже очень мелкую пыль. Есть возможность использовать дополнительные насадки: для ковра, щелевую, пылевую. В комплекте идет турбощетка.

Стартовая цена – от 6354 грн.

5. Karcher RC 3 Premium


Самый продвинутый робот-пылесос премиум-класса в рейтинге. Благодаря оптическим датчикам модель строит карту помещения, поэтому с ней вы можете забыть о постоянном столкновении робота с препятствиями. Добавьте к этому НЕРА-фильтры, боковые щетки, таймер и вы получите идеального уборщика для вашего дома.

Стартовая цена – от 16 193 грн.

Как выбрать скидки

Во время Черной пятницы очень много выгодных предложений. В этот день можно сэкономить до 90% от цены товара, который вам нравится. Единственная проблема – слишком много предложений, в которых очень легко потеряться. Но благодаря удобным сайтам-агрегаторам, например, Price.ua, можно оперативно отслеживать скидки и акции.

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