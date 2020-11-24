Черная пятница: 15 лучших предложений на технику и гаджеты
Что можно купить по хорошим скидкам
Черная пятница-2020 продлится до 30 ноября включительно. То есть у нас достаточно времени, чтобы обновить свой технический арсенал. Некоторые интернет-магазины пишут о скидках аж 77%, но это скорее всего, чтоб заманить посетителей. Такие приятные скидки далеко не на все. Благо, есть несколько вариантов сайтов и магазинов, где можно сравнить цены и что-то выгодно купить. Обещают небольшой кешбэк и бонусы на следующую покупку. Мы собрали 15 техно-предметов по максимально сниженной цене. Мы не учитывали растраты на доставку.
Фитнес-браслет
С сенсорным экраном и цветным дисплеем. Считает шаги, время сна, есть пульсометр.
- Цена до скидок: 1 299 грн
- Цена со скидкой: 999 грн
Гироборд
Производитель обещает, что его может использовать как взрослый, так и ребенок. Он легкий и может поместиться в рюкзаке.
- Цена до скидок: 6 299 грн
- Цена со скидкой: 4 399 грн
Телевизор
Плазменный. С размером диагонали 43 дюйма. Производитель – известная южнокорейская компания.
- Цена до скидок: 20 999 грн
- Цена со скидкой: 16 799 грн
Саундбар
Поддерживает формат объемного звука. Есть разъемы для наушников и микрофона.
- Цена до скидок: 3 799 грн
- Цена со скидкой: 1 139 грн
Ноутбук
От проверенного временем производителя. Легкий и компактный, обеспечен всеми характеристиками и необходимыми функциями.
- Цена до скидок: 24 999 грн
- Цена со скидкой: 19 999 грн
Робот-пылесос
Современный и компактный. Мощность – 55 Вт, объем – 0,2 л, накладка из микрофибры
- Цена до скидок: 9 699 грн
- Цена со скидкой: 6 199 грн
Карта памяти
Объем памяти 16 Гб, скорость чтения и записи 100 Мг/с.
- Цена до скидок: 139 грн
- Цена со скидкой: 89 грн
Цифровой детский фотоаппарат
С двумя камерами – основной и селфи-камерой.
- Цена до скидок: 899 грн
- Цена со скидкой: 649 грн
Айфон
Модель 11. Память 64 Гб.
- Цена до скидок: 28 999 грн
- Цена со скидкой: 22 899 грн
Смартрозетка
Дополнительные функции: счетчик электроэнергии, реле напряжения, ограничитель мощности, ограничитель тока, таймер, история потребления.
- Цена до скидок: 1 299 грн
- Цена со скидкой: 999 грн
Экшн-камера
Позволяет фотографировать даже глубокой ночью, имеет автоспуск. Есть функция замедленной съемки.
- Цена до скидок: 22 699 грн
- Цена со скидкой: 17 999 грн
Видеорегистратор
Оснащен детектором движения, акселерометром, микрофоном. Контролирует безопасность дистанции и т.д.
- Цена до скидок: 1 299 грн
- Цена со скидкой: 899 грн
Цифровой тюнер
Современный, качественный. Можно настраивать самостоятельно без мастера.
- Цена до скидок: 1 099 грн
- Цена со скидкой: 550 грн
Наушники
Вакуумные, беспроводные для смартфона и плеера.
- Цена до скидок 1 499 грн
- Цена со скидкой: 499 грн
Очиститель воздуха
На сенсорном управлении. Мощность – 38 Вт, площадь обслуживания – 45 м².
- Цена до скидок: 4 999 грн
- Цена со скидкой: 3 999 грн
А здесь найдете 5 гаджетов, которые выгодно покупать в Черную пятницу.
Все подробности в спецтеме Черная пятница
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