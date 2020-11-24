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Черная пятница: 15 лучших предложений на технику и гаджеты

Сегодня, 18:54

Что можно купить по хорошим скидкам

Черная пятница-2020 продлится до 30 ноября включительно. То есть у нас достаточно времени, чтобы обновить свой технический арсенал. Некоторые интернет-магазины пишут о скидках аж 77%, но это скорее всего, чтоб заманить посетителей. Такие приятные скидки далеко не на все. Благо, есть несколько вариантов сайтов и магазинов, где можно сравнить цены и что-то выгодно купить. Обещают небольшой кешбэк и бонусы на следующую покупку. Мы собрали 15 техно-предметов по максимально сниженной цене. Мы не учитывали растраты на доставку.

Фитнес-браслет

Фото: Freepik.com

С сенсорным экраном и цветным дисплеем. Считает шаги, время сна, есть пульсометр.

  • Цена до скидок: 1 299 грн
  • Цена со скидкой: 999 грн

Гироборд

Фото: Instagram/gyroboard.kievsky

Производитель обещает, что его может использовать как взрослый, так и ребенок. Он легкий и может поместиться в рюкзаке.

  • Цена до скидок: 6 299 грн
  • Цена со скидкой: 4 399 грн

Телевизор

Фото: Pixabay

Плазменный. С размером диагонали 43 дюйма. Производитель – известная южнокорейская компания.

  • Цена до скидок: 20 999 грн
  • Цена со скидкой: 16 799 грн

Саундбар

Фото: Instagram/artcousticloudspeakers

Поддерживает формат объемного звука. Есть разъемы для наушников и микрофона.

  • Цена до скидок: 3 799 грн
  • Цена со скидкой: 1 139 грн

Ноутбук

От проверенного временем производителя. Легкий и компактный, обеспечен всеми характеристиками и необходимыми функциями.

  • Цена до скидок: 24 999 грн
  • Цена со скидкой: 19 999 грн

Робот-пылесос

Фото: AliЕxpress

Современный и компактный. Мощность – 55 Вт, объем – 0,2 л, накладка из микрофибры

  • Цена до скидок: 9 699 грн
  • Цена со скидкой: 6 199 грн

Карта памяти

Фото: Freepik.com

Объем памяти 16 Гб, скорость чтения и записи 100 Мг/с.

  • Цена до скидок: 139 грн
  • Цена со скидкой: 89 грн

Цифровой детский фотоаппарат

Фото: Xoko.ua

С двумя камерами – основной и селфи-камерой.

  • Цена до скидок: 899 грн
  • Цена со скидкой: 649 грн

Айфон

Фото: Depositphoto

Модель 11. Память 64 Гб.

  • Цена до скидок: 28 999 грн
  • Цена со скидкой: 22 899 грн

Смартрозетка

Фото: Instagram/xvolt.odessa

Дополнительные функции: счетчик электроэнергии, реле напряжения, ограничитель мощности, ограничитель тока, таймер, история потребления.

  • Цена до скидок: 1 299 грн
  • Цена со скидкой: 999 грн

Экшн-камера

Фото: Instagram/_jamesy_boy

Позволяет фотографировать даже глубокой ночью, имеет автоспуск. Есть функция замедленной съемки.

  • Цена до скидок: 22 699 грн
  • Цена со скидкой: 17 999 грн

Видеорегистратор

Фото: Instagram/registrator_zerkalo

Оснащен детектором движения, акселерометром, микрофоном. Контролирует безопасность дистанции и т.д.

  • Цена до скидок: 1 299 грн
  • Цена со скидкой: 899 грн

Цифровой тюнер

Фото: Instagram/techno_sfera

Современный, качественный. Можно настраивать самостоятельно без мастера.

  • Цена до скидок: 1 099 грн
  • Цена со скидкой: 550 грн

Наушники

Фото: Instagram/toptech_shop

Вакуумные, беспроводные для смартфона и плеера.

  • Цена до скидок 1 499 грн
  • Цена со скидкой: 499 грн

Очиститель воздуха

Фото: Getty Images

На сенсорном управлении. Мощность – 38 Вт, площадь обслуживания – 45 м².

  • Цена до скидок: 4 999 грн
  • Цена со скидкой: 3 999 грн

А здесь найдете 5 гаджетов, которые выгодно покупать в Черную пятницу.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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