Черная пятница 2020: где искать самые выгодные скидки офлайн и в Сети
В этом году черная пятница не ограничивается одним днем
В 2020 году Черная пятница растянулась на целую неделю. Магазины предлагают невероятные скидки на свой товар, а нам остается только выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Сегодня.Lifestyle составили список офлайн и онлайн магазинов, где можно купить понравившийся товар по очень привлекательной цене.
Если вы живете в Киеве и намерены посетить несколько торговых центров, спешим вас обрадовать, все самые популярные ТРЦ, включая Ocean Plaza, Skymall, Gulliver, River Mall и ЦУМ снизили стоимость товаров на 70-80%.
Однако если лишний раз вам не хочется подвергать себя опасности и быть в общественном месте, сделайте выбор в пользу онлайн-шоппинга. Это и быстрее и безопаснее.
Обновить гардероб и не потратить при этом круглую сумму можно как раз в Черную пятницу. Несколько дней самые популярные маркетплейсы Украины завлекают покупателей приятными скидками. Например, на сайтах Lamoda, Answear и Shafa можно найти товары по сниженной до 70% цене. А на Leboutique и вовсе скидки до 90%.
Закупиться декоративной и уходовой косметикой или порадовать себя любимым парфюмом? В черную пятницу не стоит себя ограничивать выбором. Тем более, что на сайтах Makeup, Brocard, Parfums и iHerb действуют скидки на продукцию от 30 до 60%.
Давно мечтаете о погружном блендере или о новом смартфоне? А может пришло время купить увлажнитель воздуха? Самые крупные магазины техники тоже радуют нас приятными ценами на весь товар. Ищите скидки до 80% в Фокстрот, Allo, Citrus, Rozetka, Comfy.
Мягкий плед, гирлянда для атмосферы или новая ваза. Все это и больше можно найти в магазинах для домашнего уюта. Во время черной пятницы Jusk и Эпицентр предлагают закупиться со скидками от 50 до 90%!
Для тех, кому новая книга приносит больше удовольствия, чем все остальное, тоже есть приятные сюрпризы. В честь скидочной недели Книгарня Е, Yakaboo, КМ-БУКС и АБАБАГАЛАМАГА подготовили приятные цены. На сайтах и в магазинах вы можете купить понравившуюся книгу со скидкой от 20 до 80%.
И хотя из-за коронавируса многие страны закрыли авиасообщения, некоторые сервисы предлагают скидки на будущее. На сайте бронирования жилья Booking сейчас можно сэкономить от 30% на бронированиях до конца следующего года.
Ранее мы публиковали ТОП-6 главных покупок в Черную пятницу для тех, кто работает из дома.
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