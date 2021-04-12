10 девайсов с AliЕxpress для походов и отдыха на природе

За небольшие деньги можно подобрать себе несколько очень нужных девайсов для отдыха на природе

Есть очень много различных электронных устройств для дома, которые делают быт более легким и красочным. Но с наступлением тепла на улице, многие начали выбираться на природу. А вскоре еще начнется сезон походов, в которых нужно быть хорошо снаряженными, чтобы отдых получился отличным и спокойным. Представляем десятку самых нужных девайсов для отдыха на природе.

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Устройства для отдыха на природе Фото: Сегодня

Туристическая плита

Этот прибор будет незаменим на природе. С помощью портативной туристической плиты можно без проблем приготовить завтрак, обед или ужин. Корпус из нержавеющей стали позволяет выдержать высокую температуру горения. Также здесь есть специальный клапан, который регулирует подачу пламени.

Стоимость – около 300 гривен.

Портативная плита Фото: aliexpress.com

Лампа для отпугивания комаров

Эту лампу можно использовать просто для освещения, ведь она имеет мощность в 2Вт. Обычная энергосберегающая лампа, которая используется дома, может иметь от 7 до 10 Вт. Таким образом туристическая лампочка сможет осветить довольно большую площадь. К тому же в этом гаджете есть функция отпугивания комаров. Происходит это с помощью электрического тока, который негативно влияет на насекомых, а потому они не летят в радиус действия устройства. Для человека этот девайс абсолютно безопасен.

Цена – около 400 гривен.

Лампа от комаров Фото: aliexpress.com

Походный душ

А это приспособление отлично подойдет для людей, которые на природе не могут обойтись без душа. В наборе есть специальное мягкое ведро, которое наполняется водой. Затем в это ведро опускается специальный насос, который будет качать воду к душевой головке. Работает это устройство с помощью портативного источника питания на 12 Вольт. К примеру, такие есть в машинах.

Стоимость – 800 гривен.

Походный душ Фото: aliexpress.com

Монокулярный телескоп

Отдыхая на природе, конечно хочется понаблюдать за интересными пейзажами. В этом вам поможет данное устройство. Имеет десятикратное увеличение, а также штатив, чтобы четко снять тот или иной объект. К тому же к монокулярному телескопу крепится смартфон, а потому можно все записать на видео или же сделать снимок, отправив своим друзьям и близким.

Цена – около 400-500 гривен.

Монокулярный телескоп Фото: aliexpress.com

Портативное устройство для фильтрации воды

Это устройство просто незаменимо на природе. С помощью него можно фильтровать воду для питья и приготовления еды. Принцип работы очень простой – внутри установлена специальная мембрана на 0,1 микрона, которая обеспечивает практически полную очистку воды от бактерий. Устройство можно просто надеть на бутылку и после того, как вода пройдет через фильтр, ее можно смело пить.

Стоимость – около 600 гривен.

Фильтр для воды Фото: aliexpress.com

Электронный компас и термометр

Этот гаджет в первую очередь имеет функцию компаса, чтобы люди в походе не заблудились. К тому же здесь есть термометр, а также возможность прогноза погоды, что очень полезно во время пребывания на природе. То есть, электронный термометр сможет предсказать, когда будет дождь или похолодание, что даст возможность подготовиться к этому.

Также здесь есть высотомер, а это поможет всегда знать на какой высоте над уровнем моря вы находитесь.

Стоимость составляет около 500 гривен.

Электронный компас Фото: aliexpress.com

Светящаяся веревка

Эта веревка в течение светового дня "напитывается" светом, а в темное время суток отдает его. Таким образом специальное покрытие веревки помогает ей светиться в темноте. С помощью нее вы можете обозначить свой лагерь по периметру, а также повесить ее на палатку, чтобы видеть ее издалека.

Цена – около 70 гривен.

Светящаяся веревка Фото: aliexpress.com

Цепная пила для кемпинга

На природу так не хочется брать большую пилу, чтобы порезать дрова, а потому лучше взять цепную пилу, которая помещается чуть ли не в кармане. Принцип работы очень просто. Надеваете цепь вокруг бревна и начинаете дергать за ручки, что приведет пилу в действие.

Цена – 150-200 гривен.

Цепная пила Фото: aliexpress.com

Портативный спасательный браслет

Это устройство будет незаменимым во время походов, которые предполагают пересечение рек или озер. Браслет надевается на руку и в случае необходимости, когда человек начинает тонуть, нужно просто дернуть за шнур. После этого надувается спасательный буй, который выталкивает человек на поверхность воды. Затем буй можно сдуть и снова запаковать обратно в браслет.

Стоимость составляет около 400 гривен.

Портативный браслет Фото: aliexpress.com

Портативное радио

На природе просто невозможно без расслабляющей музыки. Причем, портативное аварийное радио работает с помощью солнечной батареи. Также радио можно привести в действие с помощью рукоятки, которая подзаряжает внутренний аккумулятор. Также можно его зарядить при помощи обычного usb-кабеля напрямую от портативной зарядки.

Цена – около 700 гривен.

Автономное радио Фото: aliexpress.com

Напомним, ранее мы сообщали о 10-ти девайсов для дома с AliЕxpress, которые облегчат жизнь.

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