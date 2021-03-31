ТОП-5 умных пылесосов для уборки дома

С помощью роботов-пылесосов не нужно будет уделять много времени уборке, ведь за вас это сделает само устройство

Уборка дома не всегда является безопасным занятием, а потому лучше доверить ее умным устройствам. Роботы-пылесосы в последнее время набирают все большую популярность. Жизнь становится настолько насыщенной, что важна каждая минута. Потому вместо собственноручной уборки дома многие предпочитают переложить эти хлопоты умную технику. Мы собрали ТОП-5 самых лучших и продвинутых роботов-пылесосов для уборки домов.

Роботы-пылесосы

Xiaomi Mi Home (Mijia) Robot Vacuum-Mop P White STYTJ02YM

Номинальная мощность этого пылесоса составляет 33 Вт, а емкость аккумулятора 3200 мАч.

Небольшой вес устройства – 3,6 кг – позволяет легко транспортировать его по всему дому. Также в этом пылесосе есть функция влажной уборки, а отдельно можно устроить сухую уборку.

На одном заряде может убрать площадь поверхности от 100 до 150 квадратных метров. А по времени это занимает от одного часа до двух.

Данный робот-пылесос может убирать на паркете, плитке, ковролине, ворсистом ковре и на ламинате с линолеумом.

Кроме того, в этом пылесосе можно установить график уборки, а потому устройство будет работать, к примеру, когда вы уйдете на работу.

Объем бака для мусора составляет 560 мл. Габариты этого пылесоса – 34.5 х 34.5 х 9.6 см.

Стоимость – 8500 гривен.

Xiaomi Mi Home (Mijia) Robot Vacuum-Mop P White STYTJ02YM Фото: xiaomi.ua

DEEBOT OZMO 900 WHITE

Этот пылесос имеет немного большую мощность, чем его конкуренты – 50 Вт, а вот емкость аккумулятора – 2600 мАч.

Вес устройства составляет 4,3 кг, что делает его также достаточно удобным для переустановки по дому. Есть функция влажной уборки.

Объем контейнера для пыли составляет 450 мл. Может убрать площадь до 150 квадратных метров, а на одной зарядке пылесос работает до 90 минут.

Также есть функция отложенного старта. То есть, робот-пылесос можно запрограммировать на уборку в любое для вас удобное время.

Убирает почти все поверхности за исключением ворсистых ковров. Хотя некоторые конкуренты могут убрать и такие ковры. Уровень шума составляет до 70 дБ.

Стоит такое устройство около 8 тысяч гривен.

DEEBOT OZMO 900 WHITE Фото: deebot.ua

ROWENTA EXPLORER SERIE 20 RR6871WH

Убирать может практически на любых поверхностях: плитка, паркет, ламинат, линолеум и даже на коврах.

Уровень шума составляет до 65 дБ. Габариты устройства – 32.5x32.5x8 см.

По сравнению с пылесосами других производителей имеет довольно небольшой пылесборник – 250 мл. У конкурентов бывают в два раза больше. Может одновременно работать на влажной и на сухой уборке, а такая функция есть не у всех пылесосов. Также этот робот-пылесос умеет объезжать различные препятствия.

На одном заряде может работать до 150 минут.

Вес устройства – 3,6 кг.

Стоимость этого робота-пылесоса составляет около 9 тысяч гривен.

ROWENTA EXPLORER SERIE 20 RR6871WH Фото: rowenta.ua

POLARIS PVCR 0930 SmartGo

Мощность аккумулятора составляет 2600 мАч, а на одном заряде он может убирать до двух часов по времени.

Объем контейнера для сборки пыли составляет 300 мл, что является средним показателем среди конкурентов.

Убирает почти все поверхности и даже ковры с низким ворсом. Можно программировать маршрут уборки, но если этого не сделать, робот-пылесос сможет самостоятельно выбрать направления уборки. .

Размеры – 11.5 х 37.5 х 26.5 см. Вес устройство составляет около 3,5 кг.

Имеет функцию влажной и сухой уборки. Уровень шума ниже 60 дБ.

Стоимость устройства – 7800 гривен.

POLARIS PVCR 0930 SmartGo Фото: polaris-shop.com.ua

SAMSUNG VR10M7030WW/EV

Преимуществом этого пылесоса является то, что он может убирать даже на коврах с высоким ворсом, а также почти любые другие поверхности.

Но с другой стороны, если пылесосы других производителей могут убирать на одном заряде даже 2 часа, то пылесос от SAMSUNG автономно может работать только час. Да и площадь уборки – 50 квадратных метров.

Габариты устройства – 9.7 x 34 x 34.8 см.

Вес робота-пылесоса составляет 4 кг, а емкость пылесборника – 300 мл.

Мощность – 80 Вт.

Уровень шума – 72 дБ, что, по сути, средний показатель, учитывая уровень шума у конкурентов.

Стоимость этого умного пылесоса составляет 11 тысяч гривен.

SAMSUNG VR10M7030WW/EV Фото: samsung.com

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