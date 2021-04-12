10 девайсів з AliЕxpress для походів і відпочинку на природі

За невеликі гроші можна підібрати собі кілька дуже потрібних девайсів для відпочинку на природі

Є дуже багато різних електронних пристроїв для дому, які роблять побут більш легким і яскравим. Але з настанням тепла на вулиці, багато хто почав вибиратися на природу. А незабаром ще почнеться сезон походів, в яких потрібно бути добре спорядженими, щоб відпочинок вийшов відмінним і спокійним. Представляємо десятку найпотрібніших девайсів для відпочинку на природі.

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Пристрої для відпочинку на природі Фото: Сьогодні

Туристична плита

Цей прилад буде незамінний на природі. За допомогою портативної туристичної плити можна без проблем приготувати сніданок, обід або вечерю. Корпус з нержавіючої сталі дозволяє витримати високу температуру горіння. Також тут є спеціальний клапан, який регулює подачу полум'я.

Вартість – близько 300 гривень.

портативна плита Фото: aliexpress.com

Лампа для відлякування комарів

Цю лампу можна використовувати просто для освітлення, адже вона має потужність в 2Вт. Звичайна енергозберігаюча лампа, яка використовується вдома, може мати від 7 до 10 Вт. Таким чином туристична лампочка зможе освітлити досить велику площу. До того ж в цьому гаджеті є функція відлякування комарів. Відбувається це за допомогою електричного струму, який негативно впливає на комах, а тому вони не летять в радіус дії пристрою. Для людини цей девайс абсолютно безпечний.

Ціна – близько 400 гривень.

Лампа від комарів Фото: aliexpress.com

Похідний душ

А це пристосування відмінно підійде для людей, які на природі не можуть обійтися без душа. У наборі є спеціальне м'яке відро, яке наповнюється водою. Потім в це відро опускається спеціальний насос, який качатиме воду до душової голівки. Працює цей пристрій за допомогою портативного джерела живлення на 12 Вольт. Наприклад, такі є в машинах.

Вартість – 800 гривень.

похідний душ Фото: aliexpress.com

Монокулярний телескоп

Відпочиваючи на природі, звичайно хочеться поспостерігати за цікавими пейзажами. У цьому вам допоможе даний пристрій. Має десятикратне збільшення, а також штатив, щоб чітко зняти той чи інший об'єкт. До того ж до монокулярного телескопу кріпиться смартфон, а тому можна все записати на відео або ж зробити знімок, відправивши своїм друзям і близьким.

Ціна – близько 400-500 гривень.

монокулярний телескоп Фото: aliexpress.com

Портативний пристрій для фільтрації води

Цей пристрій просто незамінний на природі. За допомогою нього можна фільтрувати воду для пиття і приготування їжі. Принцип роботи дуже простий – всередині встановлена спеціальна мембрана на 0,1 мікрона, яка забезпечує практично повне очищення води від бактерій. Пристрій можна просто надіти на пляшку і після того, як вода пройде через фільтр, її можна сміливо пити.

Вартість – близько 600 гривень.

Фільтр для води Фото: aliexpress.com

Електронний компас і термометр

Цей гаджет насамперед має функцію компаса, щоб люди в поході не заблукали. До того ж тут є термометр, а також можливість прогнозу погоди, що дуже корисно під час перебування на природі. Тобто, електронний термометр зможе передбачити, коли буде дощ або похолодання, що дасть можливість підготуватися до цього.

Також тут є висотомір, а це допоможе завжди знати на якій висоті над рівнем моря ви знаходитеся.

Вартість становить близько 500 гривень.

Електронний компас Фото: aliexpress.com

Світлова мотузка

Ця мотузка протягом світлового дня "насичується" світлом, а в темний час доби віддає його. Таким чином спеціальне покриття мотузки допомагає їй світитися в темряві. За допомогою неї ви можете позначити свій табір по периметру, а також повісити її на намет, щоб бачити її здалеку.

Ціна – близько 70 гривень.

світиться мотузка Фото: aliexpress.com

Ланцюгова пила для кемпінгу

На природу так не хочеться брати велику пилку, щоб порізати дрова, а тому краще взяти ланцюгову пилу, яка поміщається мало не в кишені. Принцип роботи дуже простий: надягаєте ланцюг навколо колоди і починаєте смикати за ручки, що призведе пилу в дію.

Ціна – 150-200 гривень.

Ланцюгова пила Фото: aliexpress.com

Портативний рятувальний браслет

Цей пристрій буде незамінним під час походів, які передбачають перетин річок або озер. Браслет надівається на руку і в разі необхідності, коли людина починає тонути, потрібно просто смикнути за шнур. Після цього надувається рятувальний буй, який виштовхує людину на поверхню води. Потім буй можна здути і знову запакувати назад в браслет.

Вартість становить близько 400 гривень.

портативний браслет Фото: aliexpress.com

Портативне радіо

На природі просто неможливо без розслаблюючої музики. Причому, портативне аварійне радіо працює за допомогою сонячної батареї. Також радіо можна привести в дію за допомогою рукоятки, яка заряджає внутрішній акумулятор. Також можна його зарядити за допомогою звичайного usb-кабелю безпосередньо від портативної зарядки.

Ціна – близько 700 гривень.

автономне радіо Фото: aliexpress.com

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про 10-ти девайсів для будинку з AliЕxpress, які полегшать життя.

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