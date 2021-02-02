Чем чревато частое использование гаджетов детьми дошкольного возраста – исследование
Мальчики чаще играют в онлайн-игры, а девочки – используют соцсети
Дети дошкольного возраста, которые сейчас часто используют гаджеты, уже к концу пятого класса станут частыми пользователями соцсетей, онлайн-игр или мессенджеров. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Child Development, дети тратят слишком много времени на гаджеты и мало на свое развитие, передает CNN. Как влияет на детей перенасыщение технологиями – далее в материале.
Ученые проанализировали данные 10 460 американских школьников, за которыми наблюдали на протяжении шести лет. При этом дети сами сообщили, как часто они использовали онлайн-технологии. Стоит также отметить, что сбор данных закончился еще до начала пандемии COVID -19.
Дети родителей, которые делали упор на раннем обучении грамоте и устанавливали ограничения на просмотр телевизора, в дальнейшем меньше интересовались онлайн-технологиями.
Частое использование детьми онлайн-технологий, таких как Instagram, Twitter, Facebook и другие приложения для соцсетей; игры через Xbox, PlayStation или смартфоны; а также обмен сообщениями через WhatsApp, Snapchat или текстовые сообщения – не зря беспокоят родителей, преподавателей и медицинских работников.
Именно это вытесняет полезные для развития ребенка виды деятельности – физическая активность, полноценный сон, взаимодействие родителей и детей, а также самостоятельное чтение книг.
Во время пандемии COVID-19 использование детьми онлайн-технологий значительно возросло.
Исследователи говорят, что различные ограничения по использованию гаджетов детьми, способствуют физической активности, сна, чтения книг и других занятий, которые помогают детям развиваться физически, когнитивно, академически и поведенчески.
Ученые отметили, что результаты исследования не показали прямых причин, почему одни дети используют технологии чаще, а другие – реже. Но они назвали гипотезы, которые приводят к такой статистике:
- Родители из малообеспеченных семей могут давать детям чаще использовать технологии, поскольку у них есть более высокие требования к собственному времени и ресурсам.
- Родители детей, которые проявляют раздражение, могут прибегать к электронным устройствам, чтобы усмирить детские вспышки гнева.
- Ранний опыт расовой дискриминации может привести к тому, что темнокожие дети будут часто использовать онлайн-технологии, чтобы общаться со своими сверстниками и выражать свою расовую или этническую идентичность.
Если нет контроля над использованием технологий детьми, то это может перерасти в проблемам в будущем, говорят ученые.
Например, другие исследования показывают, что девочки особенно подвержены вреду из-за частого общения в соцсетях из-за киберзапугивания и чувства неудовлетворенности своим телом, а также из-за недостаточного сна и спорта.
Новое исследование показывает, что девочки с большей вероятностью будут активно использовать к концу начальной школы именно соцсети. Поэтому ограничение их использования в ранний период развития может быть особенно важным.
Установка режима экранного времени, который помогает детям жить не только в онлайн режиме, а и заниматься спортом, полноценно спать, читать книги и общаться со сверстниками в реальной жизни.
Также может помочь ограничение доступа детей к гаджетам во время выполнения домашних заданий, совместного приема пищи и в течение часа перед сном.
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