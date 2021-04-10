Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 необычных гаджетов для дома, которые сделают вашу жизнь комфортнее

Сегодня, 10:30

Комфорт в доме смогут обустроить несколько гаджетов, о которых вы даже не догадывались

В мир технологий производители предлагают неимоверное количество различных гаджетов для дома. Но есть девайсы, которые смело можно назвать необычными, ведь они значительно упростят вашу жизнь. Многие даже не подозревают об их существовании. Подробнее – в материале.

Девайсы для дома
Девайсы для дома
Фото: Сегодня

Умная бутылка для воды

Этот девайс подойдет практически для всех. Вода является неотъемлемой составляющей для любого организма. Потому для тех, кто пьет мало жидкости, все может закончится чревато. Именно здесь и пригодится умная бутылка. Ее можно синхронизировать со смартфоном с помощью того же Bluetooth. Далее пользователь может лично задать количество выпитой ежедневно воды. Потому умная бутылка или же смартфон будет постоянно вам напоминать, что нужно выпить определенное количество воды, чтобы держать водный баланс организма. Умная бутылка совмещается с операционными системами Android и iOS.

Умная бутылка для воды
Умная бутылка для воды
Фото: hidratespark.com

Сенсорный датчик для растений

Этот девайс поможет вам очень качественно ухаживать за домашними растениями. Все дело в том, что каждому растению нужен определенный уход. Если один вазон нужно поливать каждый день, то другой может нуждаться в поливе раз в несколько дней. Опуская датчик растений в вазон, вы сможете узнать хватает ли вашему цветку солнца, влаги или же нужно поменять грунт. Умный датчик собирает информацию о растении, а затем, анализируя ее, сбрасывает вам на смартфон.

Датчик для растений
Датчик для растений
Фото: xiaomi.ua

Кухонный помощник

Кухонный помощник называется Hello Egg, что переводится, как "Привет, яйцо". Девайс сделан в виде большого яйца с глазом. Это устройство поможет вам приготовить самые вкусные блюда для своих близких. На корпусе гаджета голосовые подсказки по приготовлению блюд будут дублироваться видео. Также "Привет, яйцо" сможет рассказать вам о последних новостях и даже поставить приятную музыку.

Умное яйцо
Умное яйцо
Фото: helloegg.net

Органайзер для таблеток

Это устройство будет отличным подарком для тех, кто вынужден постоянно принимать те или иные лекарства для поддержания хорошего состояния здоровья. В гаджете есть специальные контейнеры для таблеток. Также имеется таймер, который будет оповещать вас, когда именно нужно принять лекарство. Таймер можно программировать и в определенное время будет раздаваться звуковой сигнал о приеме таблеток.

Органайзер для таблеток
Органайзер для таблеток
Фото: prom

Портативная стиральная машина

Это устройство точно подойдет для тех, кто всегда хочет носить чистые вещи. Портативную стиралку можно брать с собой в командировку или на отдых, чтобы никогда не тратить дополнительные деньги на стирку. Машина складывается до размеров, которые напоминают обычную плитку на полу. Но как только стиральную машину разложить, она будет в высоту около 30 см. Таким образом образовывается емкость, в которой без проблем можно постирать, скажем, джинсы или рубашки. Внизу машины находится небольшой двигатель, который приведет в действие устройство. Также есть приборная панель для управления гаджетом.

Стиральная машина
Стиральная машина
Фото: xiaomi.ua

Напомним, ранее мы писали о том, какой из топ-5 умных пылесосов лучше выбрать.

Также мы сообщали о том, какие электросамокаты лучше всего подойдут для города.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
10 девайсов для дома с AliЕxpress, которые облегчат жизнь LG Electronics может прекратить выпуск навороченных смартфонов Умные часы и фитнес-трекеры: кому и как помогают эти гаджеты и стоит ли их покупать
гаджеты девайс
Реклама

Новости партнеров

Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца
Павел Зибров удивил фото без усов: поклонники не узнали певца

Популярные статьи

Сегодня, 05:41Психо

Гороскоп на сегодня 10 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, подключай свою харизму!

Вчера, 18:31Звездно

Алена Мозговая предложила alyona alyona прочесть Уголовный кодекс Украины из-за голого фото с флагом

Вчера, 15:02Звездно

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Вчера, 05:50Психо

Гороскоп на сегодня 9 апреля для всех знаков зодиака: Тельцы! Это ваш день!

8 апреляЗвездно

Их забрал COVID-19: знаменитости, которые не выстояли перед вирусом

8 апреляЗдорово

Когда собирать березовый сок и сколько полезно пить

8 апреляЗвездно

СМИ выложили фото недвижимости Меладзе и Брежневой. Эта парочка – настоящие мультимиллионеры

8 апреляЗвездно

Участниц голой фотосессии в Дубае поместили в тюрьму – СМИ (обновлено)

8 апреляВкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

8 апреляФаново

Девушка выпила шампанского с апельсиновым соком и лишилась передних зубов (фото)

8 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

8 апреляEvents

8 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

7 апреляЗвездно

В России требуют запретить новый клип Моргенштерна. Протестует даже церковь

7 апреляЗдорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

7 апреляЗвездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

7 апреляЗвездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Новости партнеров

Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
Стало известно о конфузе Леси Никитюк на шоу. Видео
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Названы возможные причины тяжелого течения коронавируса
Названы возможные причины тяжелого течения коронавируса
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов
Каменских без кольца и с молодым парнем озадачила фанатов

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять