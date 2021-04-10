5 необычных гаджетов для дома, которые сделают вашу жизнь комфортнее

Комфорт в доме смогут обустроить несколько гаджетов, о которых вы даже не догадывались

В мир технологий производители предлагают неимоверное количество различных гаджетов для дома. Но есть девайсы, которые смело можно назвать необычными, ведь они значительно упростят вашу жизнь. Многие даже не подозревают об их существовании. Подробнее – в материале.

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Девайсы для дома Фото: Сегодня

Умная бутылка для воды

Этот девайс подойдет практически для всех. Вода является неотъемлемой составляющей для любого организма. Потому для тех, кто пьет мало жидкости, все может закончится чревато. Именно здесь и пригодится умная бутылка. Ее можно синхронизировать со смартфоном с помощью того же Bluetooth. Далее пользователь может лично задать количество выпитой ежедневно воды. Потому умная бутылка или же смартфон будет постоянно вам напоминать, что нужно выпить определенное количество воды, чтобы держать водный баланс организма. Умная бутылка совмещается с операционными системами Android и iOS.

Умная бутылка для воды Фото: hidratespark.com

Сенсорный датчик для растений

Этот девайс поможет вам очень качественно ухаживать за домашними растениями. Все дело в том, что каждому растению нужен определенный уход. Если один вазон нужно поливать каждый день, то другой может нуждаться в поливе раз в несколько дней. Опуская датчик растений в вазон, вы сможете узнать хватает ли вашему цветку солнца, влаги или же нужно поменять грунт. Умный датчик собирает информацию о растении, а затем, анализируя ее, сбрасывает вам на смартфон.

Датчик для растений Фото: xiaomi.ua

Кухонный помощник

Кухонный помощник называется Hello Egg, что переводится, как "Привет, яйцо". Девайс сделан в виде большого яйца с глазом. Это устройство поможет вам приготовить самые вкусные блюда для своих близких. На корпусе гаджета голосовые подсказки по приготовлению блюд будут дублироваться видео. Также "Привет, яйцо" сможет рассказать вам о последних новостях и даже поставить приятную музыку.

Умное яйцо Фото: helloegg.net

Органайзер для таблеток

Это устройство будет отличным подарком для тех, кто вынужден постоянно принимать те или иные лекарства для поддержания хорошего состояния здоровья. В гаджете есть специальные контейнеры для таблеток. Также имеется таймер, который будет оповещать вас, когда именно нужно принять лекарство. Таймер можно программировать и в определенное время будет раздаваться звуковой сигнал о приеме таблеток.

Органайзер для таблеток Фото: prom

Портативная стиральная машина

Это устройство точно подойдет для тех, кто всегда хочет носить чистые вещи. Портативную стиралку можно брать с собой в командировку или на отдых, чтобы никогда не тратить дополнительные деньги на стирку. Машина складывается до размеров, которые напоминают обычную плитку на полу. Но как только стиральную машину разложить, она будет в высоту около 30 см. Таким образом образовывается емкость, в которой без проблем можно постирать, скажем, джинсы или рубашки. Внизу машины находится небольшой двигатель, который приведет в действие устройство. Также есть приборная панель для управления гаджетом.

Стиральная машина Фото: xiaomi.ua

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