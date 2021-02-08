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Умные часы и фитнес-трекеры: кому и как помогают эти гаджеты и стоит ли их покупать

Сегодня, 16:05

Журналисты "Сегодня" выяснили, как использовать новинки техники с пользой

"Умные" часы и фитнес-трекеры могут измерять пульс, посчитать калории и шаги, сделанные вами в течение дня. Кому и как помогают эти современные гаджеты и можно ли доверять их показателям, выяснили журналисты "Сегодня".

Почти у каждого второго сотрудника ньюзрума наших телеканалов "Украина" и "Украина 24" на руке есть современный девайс.

Сюжет Инны Христич, Алексея Топчия

"У меня сахарный диабет. В часах встроен сенсор, измеряющий уровень сахар в крови в режиме 24/7. Показатель выводится сразу на часы. Это очень удобно, чтобы постоянно не вынимать телефон", – рассказывает журналистка Мария Бунякина.

Журналистка Мария Бунякина
Фото: телеканал "Украина"

Держит здоровье под контролем и журналист Эдуард Ганишевский. "У меня пару лет назад были проблемы со спиной. Врач постановил ходить по восемь километров в день. Таким образом я могу контролировать расстояние", – объясняет свой выбор Эдуард.

Журналист Эдуард Ганишевский
Фото: телеканал "Украина"

А вот ведущая Юлия Глушко в показатель калорий на "умных" часах не верит. "Верю только в шаги и пульс. Например, мы катались на лыжах, и мне сразу показало, сколько мы проехали километров", – добавляет она.

Телеведущая Юлия Глушко
Фото: телеканал "Украина"

У редактора телеканала "Украина 24" Влада Грузинского есть спортивные часы последней модели с функцией измерения сатурации. Для Влада это важно, потому что он бегает марафоны, плавает и ходит в тренажерный зал.

"Если сатурация меньше 93-х или 94-х, по протоколам, то это значит, что я вообще мертв. Также здесь есть пульсовая оксиметрия – она следят за уровнем кислорода в крови. Но я понимаю, что здесь очень большая погрешность", – делится Влад.

Редактора телеканала "Украина-24" Влад Грузинский
Фото: телеканал "Украина"

Один важный нюанс: чтобы девайс работал корректно, его нужно правильно настроить. "Обязательно указать пол, вес, рост и возраст, поскольку от этого зависят пульсовые зоны", – советует спортсменка Татьяна Фисенко.

Производители же гарантируют, что датчики на фитнес-браслетах и смарт-часах безопасны для здоровья, а электронное излучение – незначительное. Однако полноценного медицинского обследования они не заменят.

"При удовлетворительном состоянии пациента, показатели скорее всего будут адекватными. При критическом – не всегда", – утверждает врач-анестезиолог Сергей Дубров.

Врач-анестезиолог Сергей Дубров
Фото: телеканал "Украина"

Если вы планируете приобрести "умные" часы, то имейте в виду, что ценовая политика на них, как правило, бывает очень разной. Самые дешевые фитнес-браслеты стоят триста гривен, а самые дорогие смарт-часы – полторы тысячи долларов. Но цена больше влияет на разнообразие функций, а не на точность.

Самые дорогие смарт-часы стоят полторы тысячи долларов
Фото: телеканал "Украина"

Напомним, ранее владельцам Apple Watch вернули запрещенное приложение. Кроме этого, мы рассказывали, как мужчина опозорился на работе из-за умных часов.

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Источник: Сегодня
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