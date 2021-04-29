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3 крутых новинки с презентации Xiaomi в Украине. Рассказываем, что купить

Сегодня, 19:51

Компания представила в Украине сразу три новых устройства

Xiaomi показала в Украине долгожданные новинки, которые ранее были представлены в других странах. Что ожидает пользователей в новых гаджетах – далее в материале.

Новинки от Xiaomi
Новинки от Xiaomi
Фото: Сегодня

Флагманский смартфон

Компания Xiaomi представила в Украине свой флагманский смартфон Mi 11i, который имеет экран AMOLED на 6,67 дюймов с частотой обновления 120 Гц. У большинства смартфонов этот показатель составляет 60 Гц. Смартфон Xiaomi Mi 11i будет работать на мощной мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 888. Производитель сообщает, что теперь процессор намного продуктивней от предыдущих моделей, а также потребляет меньше энергии.

Смартфон Xiaomi Mi 11i
Смартфон Xiaomi Mi 11i
Фото: www.mi.com

Кроме того, инженеры компании сделали свой новый флагманский смартфон более тонким, чем предыдущие модели. Толщина корпуса нового смартфона – всего 7,8 мм, а выполнен он из стекла.

Кроме того, в этой модели обновили боковой сканер отпечатков пальцев, что упрощает пользование.

Аккумулятор смартфона на 4520 мАч, а также есть возможность быстрой зарядки. Но главной фишкой является камера на 108 Мп, которая имеет расширенные возможности съемки даже в темное время суток.

Этот смартфон можно будет купить в Украине уже во второй половине мая, а стоимость его составит 18999 гривен. За эти деньги можно получить гаджет со встроенной памятью на 128 Гб, а с 256 Гб он будет стоить уже 20999 гривен.

Умные часы

Кроме того, были представлены умные часы Mi Smart Band 6. Новинка получила экран на 1,56 дюйма с матрицей AMOLED. Площадь экрана почти на 50% больше, чем у предыдущей модели.

Умные часы Xiaomi
Умные часы Xiaomi
Фото: Скриншот из YouTube

Умные часы включают 30 различных видов тренировок, а 6 из них могут определяться автоматически. Часы также могут измерить пульс. Устройство будет доступно в магазинах Украины с 30 апреля, а стоимость составит 1499 гривен.

Новый телевизор

Помимо этого, Xiaomi представила новый телевизор Mi TV Q1 75".

Благодаря новой технологии квантовых точек и углом обзора в 178 градусов, смотреть телевизор можно из любой точки помещения, где он установлен. Работает устройство на базе Android TVTM 10 и в нем уже установлены приложения Netflix и YouTube.

Телевизор Xiaomi
Телевизор Xiaomi
Фото: www.mi.com

Продажи этого телевизора стартуют в июне или в июле, а стоить он будет 59999 гривен.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.

Также мы писали о том, что Samsung разрабатывает камеру на 200 Мп – ее установят на флагманский смартфон.

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