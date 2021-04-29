3 крутих новинки з презентації Xiaomi в Україні. Розповідаємо, що купити

Компанія представила в Україні відразу три нових пристрої

Xiaomi показала в Україні довгоочікувані новинки, які раніше були представлені в інших країнах. Що чекає користувачів в нових гаджетах – далі в матеріалі.

Новинки від Xiaomi Фото: Сьогодні

Флагманський смартфон

Компанія Xiaomi представила в Україні свій флагманський смартфон Mi 11i, який має екран AMOLED на 6,67 дюймів з частотою оновлення 120 Гц. У більшості смартфонів цей показник становить 60 Гц. Смартфон Xiaomi Mi 11i буде працювати на потужній мобільній платформі Qualcomm Snapdragon 888. Виробник повідомляє, що тепер процесор набагато продуктивніше від попередніх моделей, а також споживає менше енергії.

Смартфон Xiaomi Mi 11i Фото: www.mi.com

Крім того, інженери компанії зробили свій новий флагманський смартфон більш тонким, ніж попередні моделі. Товщина корпусу нового смартфона – всього 7,8 мм, а виконаний він зі скла.

Крім того, в цій моделі оновили бічний сканер відбитків пальців, що спрощує користування.

Акумулятор смартфона на 4520 мАг, а також є можливість швидкої зарядки. Але головною фішкою є камера на 108 Мп, яка має розширені можливості зйомки навіть в темний час доби.

Цей смартфон можна буде купити в Україні вже в другій половині травня, а вартість його складе 18999 гривень. За ці гроші можна отримати гаджет з вбудованою пам'яттю на 128 Гб, а з 256 Гб він буде коштувати вже 20999 гривень.

Розумний годинник

Крім того, були представлені розумні годинники Mi Smart Band 6. Новинка отримала екран на 1,56 дюйма з матрицею AMOLED. Площа екрана майже на 50% більше, ніж у попередньої моделі.

Розумні годинник Xiaomi Фото: Скріншот з YouTube

Розумні годинники включають 30 різних видів тренувань, а 6 з них можуть визначатися автоматично. Годинник також можуть виміряти пульс. Пристрій буде доступний в магазинах України з 30 квітня, а вартість складе 1 499 гривень.

Новий телевізор

Крім цього, Xiaomi представила новий телевізор Mi TV Q1 75 ".

Завдяки новій технології квантових точок і кутом огляду в 178 градусів, дивитися телевізор можна з будь-якої точки приміщення, де він встановлений. Працює пристрій на базі Android TVTM 10 і в ньому вже встановлено програму Netflix і YouTube.

телевізор Xiaomi Фото: www.mi.com

Продажі цього телевізора стартують в червні або в липні, а коштувати він буде 59999 гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Xiaomi запланувала випуск електромобілів під власним брендом.

Також ми писали про те, що Samsung розробляє камеру на 200 Мп – її встановлять на флагманський смартфон.

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