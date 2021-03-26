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Xiaomi заполонит мир своими электромобилями

Сегодня, 11:27

Производитель смартфонов Xiaomi решил начать выпуск электрических машин совместно с Great Wall

Xiaomi Corp решила не отставать от мирового тренда в производстве электромобилей. По данным осведомленных источников, китайский производитель смартфонов договаривается с одним из местных производителей авто о том, чтобы начать сборку электромобилей под брендом Xiaomi.

Об этом сообщает "Reuters".

По словам сразу трех человек, которые близки к этому процессу, Xiaomi собирается начать выпуск электромобилей на заводе Great Wall Motor. Детали пока неизвестны, но переговоры уже начались.

Сообщается, что после того, как стало известно о намерениях Xiaomi, акции корпорации выросли в стоимости сразу на 9%, а вот акции Great Wall выросли еще больше – на 15%.

Фото: Скриншот из YouTube

Xiaomi нацелит свои электромобили на массовый рынок в соответствии с более широким позиционированием своей электронной продукции.

Кроме того известно, что Great Wall ранее не предоставляла свои заводы другим компаниям для производства автомобилей под чужими брендами. Но теперь специалисты корпорации согласны предоставить инженерам Xiaomi все свои знания, чтобы ускорить процесс начала производства электромобилей.

Руководство обеих компаний намерено официально сообщить о сотрудничестве в начале следующей недели.

На сегодняшний день Xiaomi является одним из самых крупных производителей смартфонов в мире.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что электромобили можно заряжать с помощью морских волн.

Также мы писали о том, какие электромобили доступны украинцам.

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