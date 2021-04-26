Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Xiaomi тестирует смартфон с революционной камерой на 200 Мп

Сегодня, 13:43

Компания уже начала тестирования в этом направлении

Источники, близкие к компании Xiaomi, уверяют, что начались активные тесты новой камеры на 200 Мп, которую начнут устанавливать в будущих смартфонах.

Об этом сообщает "Mydrivers".

В частности, специалисты Xiaomi сделали камеру на 200 Мп с датчиком изображения сверхбольшого оптического формата.

Смартфоны Xiaomi
Смартфоны Xiaomi
Фото: Сегодня

Ожидается, что такой мощной камерой будут оборудованы смартфоны компании, которые выпустят в будущем в рамках флагманской линейки.

Руководство Xiaomi говорит, что в подразделении компании по производству камер работает свыше 1 тысячи человек и в это направление вкладывают очень большие деньги, что позволяет быстро развивать выход новых камер.

Но пока даже инсайдеры не знают, когда будет запущен новый смартфон с камерой на 200 Мп и как он вообще будет выглядеть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новый смартфон от Samsung за небольшие деньги порадует мощными камерой и процессором.

Кроме того, мы писали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как избавиться от царапин на экране смартфона: 5 лайфхаков в домашних условиях 5 самых дорогих смартфонов, которые можно купить в Украине Новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO
смартфоны Xiaomi
Реклама

Новости партнеров

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярные статьи

Сегодня, 13:01Вкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Сегодня, 11:51Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Сегодня, 11:14Вкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Сегодня, 05:26Психо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

Вчера, 09:19Фаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Вчера, 09:05Психо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

Вчера, 08:32Фаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

24 апреляЗвездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

24 апреляЗвездно

Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

24 апреляАфиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

24 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

23 апреляФаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

Новости партнеров

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Ваенга об отношениях с Вайкуле и правительством Латвии
Ваенга об отношениях с Вайкуле и правительством Латвии
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять