Xiaomi тестирует смартфон с революционной камерой на 200 Мп

Компания уже начала тестирования в этом направлении

Источники, близкие к компании Xiaomi, уверяют, что начались активные тесты новой камеры на 200 Мп, которую начнут устанавливать в будущих смартфонах.

Об этом сообщает "Mydrivers".

В частности, специалисты Xiaomi сделали камеру на 200 Мп с датчиком изображения сверхбольшого оптического формата.

Смартфоны Xiaomi Фото: Сегодня

Ожидается, что такой мощной камерой будут оборудованы смартфоны компании, которые выпустят в будущем в рамках флагманской линейки.

Руководство Xiaomi говорит, что в подразделении компании по производству камер работает свыше 1 тысячи человек и в это направление вкладывают очень большие деньги, что позволяет быстро развивать выход новых камер.

Но пока даже инсайдеры не знают, когда будет запущен новый смартфон с камерой на 200 Мп и как он вообще будет выглядеть.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что новый смартфон от Samsung за небольшие деньги порадует мощными камерой и процессором.

Кроме того, мы писали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.

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