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Брать или не брать: чем новый фитнес-браслет Xiaomi отличается от предыдущей модели

Сегодня, 20:25

Новая модель стала более продвинутой и имеет несколько уникальных функций

После презентации новой модели фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6 поклонники бренда только и ждут подробностей об этом гаджете. Производитель уверяет, что обновленный браслет намного лучше предыдущих моделей и имеет ряд новаторских функций. Мы решили сравнить новый фитнес-браслет Xiaomi с одним из предшественников, чтобы понять есть ли кардинальные отличия и стоит ли менять старый фитнес-трекер на новый.

Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 уже поступил в продажу в Европе, а в Украине ожидается вскоре. Чем так кардинально отличается новая модель фитнес-браслета от предыдущей? Для сравнения новинки возьмем Xiaomi Mi Band 5.

И в новой, и в старой модели установлен экран с типом матрицы AMOLED. Но в Xiaomi Mi Band 6 диагональ экрана составляет 1,56 дюймов, а в предшественнике – 1,1 дюйма.

Разрешение экрана в новом гаджете – 360×152 точек, а в предыдущей версии – 294х126 точек.

Xiaomi Mi Smart Band 6
Xiaomi Mi Smart Band 6
Xiaomi Mi Smart Band 6
Фото: Скриншот из YouTube

Оба браслета защищены от попадания влаги, а потому в них можно купаться.

Также две модели могут отслеживать количество и качество сна пользователя, а также частоту его сердцебиения. И новая, и старая версии совместимы с операционным системами iOS 10 и выше, а также с Android 6.0 и выше.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5
Фото: Фитнес-браслет, https://www.mi.com/ua/index.html

Производитель заявлял, что модель фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5 без подзарядки может работать до 14 дней. В новой модели все без изменений, но, если включить энергосберегающий режим, время работы устройства продлится до 19 дней.

Самое главное новшество в Xiaomi Mi Band 6 по сравнению с предшественниками, это встроенный пульсоксиметр. С помощью данного устройства можно отследить уровень кислорода в крови. У предыдущих моделей такой функции не было. Особенно сейчас это актуально, ведь при заболевании коронавирусом уровень кислорода в крови падает.

Если у Xiaomi Mi Band 5 было 15 режимов упражнений, то у новой модели их стало почти в два раза больше. Причем, новый фитнес-браслет может даже автоматическии определять, скажем, езду на велосипеде.

А теперь к ценам. Xiaomi Mi Band 5 в украинских магазинах сейчас стоит 999 гривен. Модели Xiaomi Mi Band 6 в наличие пока нет, ведь ее только начали продавать в Европе. Производитель анонсирует, что новый фитнес-браслет будет стоить в европейских магазинах 35 долларов, а это также около 1 тысячи гривен. Если же брать модель с встроенной функцией NFC, то она уже будет стоить 43 доллара, а это – 1200 гривен. Сколько будет стоить такой фитнес-браслет в Украине, пока неизвестно, но если предположить, что и в нашей стране будет такая же цена, то однозначно Xiaomi Mi Band 6 является более продвинутой моделью, чем его предшественник, а цена практически одинаковая.

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.

Кроме этого, мы сообщали, о самых лучших электросамокатах для поездок на работу и не только.

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