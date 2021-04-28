Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Samsung разрабатывает камеру на 200 Мп – ее установят на флагманский смартфон

Сегодня, 12:39

Компания Samsung вошла в гонку по разработке камер на 200 Мп, которые устанавливают в смартфоны

Уже в текущем году компания Samsung может выпустить новейшую камеру на 200 Мп, которую установят в флагманский смартфон.

Об этом сообщает "IT Home".

Инсайдеры разузнали, что новейшую камеру могут поставить в смартфон Galaxy S22 Ultra. Это будет первый гаджет в линейке компании, который получит такую мощную камеру.

Смартфон с камерой на 200 Мп от Samsung
Смартфон с камерой на 200 Мп от Samsung
Фото: Скриншот из YouTube

Больше никаких данных о новой камере пока нет, но на сегодняшний день ни один производитель смартфонов в мире не располагает такими устройствами для фотографирования. Сейчас самой мощной камерой в смартфоне является модуль на 108 Мп. Ими располагают, как смартфоны от Samsung, так и от Xiaomi.

Впрочем, когда точно Samsung выпустит флагманскую камеру, пока не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi тестирует смартфон с революционной камерой на 200 Мп.

Также мы сообщали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 лайфхаков, как продлить жизнь батареи в смартфоне Новый смартфон от Samsung за небольшие деньги порадует мощными камерой и процессором Как избавиться от царапин на экране смартфона: 5 лайфхаков в домашних условиях
камера смартфоны
Реклама

Новости партнеров

Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
Свекла по-царски: в сто раз вкуснее шубы
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярные статьи

Сегодня, 12:03Фаново

Чистый четверг-2021: что нельзя делать в праздник

Вчера, 19:30Звездно

4000 гривен за 20 кв м! Супруга Павлика пожаловалась на клининговую компанию и отзывы блогеров

Вчера, 13:24Фаново

Чистый четверг: главные приметы праздника

Вчера, 12:21Звездно

Киркоров накануне 54-летия заявил о своей личной жизни: Я себе ни в чем не отказываю

Вчера, 11:07Вкусно

Как приготовить шампиньоны на костре: инструкция и 3 рецепта маринадов

Вчера, 05:00Психо

Гороскоп на сегодня 27 апреля для всех знаков зодиака: Водолей, не тупи!

26 апреляФаново

Чистый четверг-2021: традиции праздника

26 апреляЗвездно

До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

26 апреляЗвездно

Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост

26 апреляВкусно

Булгур универсальный – 10 вкусных рецептов с этой восточной крупой

26 апреляВкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

26 апреляВкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

26 апреляВкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

26 апреляЗвездно

Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

26 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

25 апреляЗвездно

Чернобыль лишает сна и возвращает в жестокую реальность

Новости партнеров

Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась
Одна из крепчайших пар украинского шоубиза развалилась

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять