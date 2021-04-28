Samsung разрабатывает камеру на 200 Мп – ее установят на флагманский смартфон

Компания Samsung вошла в гонку по разработке камер на 200 Мп, которые устанавливают в смартфоны

Уже в текущем году компания Samsung может выпустить новейшую камеру на 200 Мп, которую установят в флагманский смартфон.

Об этом сообщает "IT Home".

Инсайдеры разузнали, что новейшую камеру могут поставить в смартфон Galaxy S22 Ultra. Это будет первый гаджет в линейке компании, который получит такую мощную камеру.

Смартфон с камерой на 200 Мп от Samsung Фото: Скриншот из YouTube

Больше никаких данных о новой камере пока нет, но на сегодняшний день ни один производитель смартфонов в мире не располагает такими устройствами для фотографирования. Сейчас самой мощной камерой в смартфоне является модуль на 108 Мп. Ими располагают, как смартфоны от Samsung, так и от Xiaomi.

Впрочем, когда точно Samsung выпустит флагманскую камеру, пока не известно.

Напомним, ранее мы писали о том, что Xiaomi тестирует смартфон с революционной камерой на 200 Мп.

Также мы сообщали о том, что Motorola показала новейший смартфон с камерой на 108 Мп.

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