Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 мая
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 7 мая.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зеленый, бирюзовый
- Число удачи – 8
В основе дня – внутренняя щедрость и благодарность. В главных плюсах дня – исполнение желаний и креативные идеи. При этом минусы дня несут меркантильные интересы и мелочность.
Красота и здоровье: благоприятны занятия творчеством и танцы, также хорошо проводить очистительные процедуры по телу, а в пищу добавить свеклу, сельдерей и яблоки. В отношении здоровья уязвима мочеполовая система и почки.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, приветствуется любая благотворительность и помощь нуждающимся.
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