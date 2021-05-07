Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 мая

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 7 мая.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – зеленый, бирюзовый

– зеленый, бирюзовый Число удачи – 8

В основе дня – внутренняя щедрость и благодарность. В главных плюсах дня – исполнение желаний и креативные идеи. При этом минусы дня несут меркантильные интересы и мелочность.

Красота и здоровье: благоприятны занятия творчеством и танцы, также хорошо проводить очистительные процедуры по телу, а в пищу добавить свеклу, сельдерей и яблоки. В отношении здоровья уязвима мочеполовая система и почки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, приветствуется любая благотворительность и помощь нуждающимся.

Читайте также:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться