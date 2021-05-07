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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 травня

Сьогодні, 07:53

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 7 травня.

  • Цифра дня – 17
  • Колір дня – зелений, бірюзовий
  • Число удачі – 8

В основі дня – внутрішня щедрість і подяка. У головних плюсах дня – здійснення бажань і креативні ідеї. При цьому мінуси дня несуть меркантильні інтереси і дріб'язковість.

Краса і здоров'я: сприятливі заняття творчістю і танці, також добре проводити очисні процедури для тіла, а в їжу додати буряк, селеру і яблука. Що до стану здоров'я, вразлива сечостатева система і нирки.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, вітається будь-яка благодійність і допомога потребуючим.

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Джерело: Сьогодні
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