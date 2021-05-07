Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 7 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 7 травня.
- Цифра дня – 17
- Колір дня – зелений, бірюзовий
- Число удачі – 8
В основі дня – внутрішня щедрість і подяка. У головних плюсах дня – здійснення бажань і креативні ідеї. При цьому мінуси дня несуть меркантильні інтереси і дріб'язковість.
Краса і здоров'я: сприятливі заняття творчістю і танці, також добре проводити очисні процедури для тіла, а в їжу додати буряк, селеру і яблука. Що до стану здоров'я, вразлива сечостатева система і нирки.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, вітається будь-яка благодійність і допомога потребуючим.
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