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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 августа

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
5 августа, 08:45
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 5 августа
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 5 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 5 августа.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В главных плюсах дня – рационализм и прогрессивные идеи. При этом минусы дня несут категоричность во взглядах и мнении. В основе дня лежит терпение и чуткость к ближним.

В вопросах красоты и фитнеса будет полезна чистка лица и уход за волосами. В отношении здоровья будет уязвима печень, приветствуются также детокс и очищение организма. Пейте больше воды с лимоном.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, анализ и рационализм во всех делах приведет вас к успеху.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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