Какое желе по гороскопу идеально именно для вас

Желе – это не только легкий и яркий десерт, оно может характеризовать каждый из 12 знаков зодиака. Например, Рыб идеально характеризирует малиновое, ведь малина очень быстро может испортиться, как и настроение у представителей этого знака. А Львы могут приготовить желе из сока арбуза, главной ягоды их месяца – августа. Если в ближайшее время у вас запланирован пикник, то здесь узнаете, в каких магазинах купить продукты по лучшим ценам. А для полезного и разнообразного отпуска в августе воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.
Овен – желе из черники со сливками
Вкусная ягода да к тому же очень полезная. Единственное неудобство – небольшая вязкость в послевкусии. Как и с Овнами. Они дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь. Но не стоит мешать им в достижении цели, они могут вспылить и обидеть. Возможно, чтобы унять их пыл, в желе можно добавить немного сливок – для насыщенности вкуса. Овны это оценят.
Телец – желе из клюквы
Спокойны и уравновешенны. Они надежные друзья. Тельцы бывают разные, но вот с тем, что они мудрые, стабильные, рассудительные и домашние люди, не поспоришь. Вот только очень неохотно они подпускают в свое окружение, словно клюква – до этой ягоды просто так не доберешься. Ну а когда получишь ее, то польза будет мгновенной.
Близнецы – желе из вишни
С виду яркая, сочная, манящая ягода, но вкус часто бывает обманчива. И не всегда сочная вишня оказывается вкусной. Так и Близнецы – за веселым нравом может скрываться обидчивая личность. Сильные и решительные Близнецы любят управлять ситуацией и людьми, могут резко изменить свое отношение к вам, не объяснив причины. Близнецы могут казаться равнодушными, но это не так: многие из них очень ранимые.
Рак – лимонное желе
Желе, которое освежает и даже немного горчит. Как и Раки – красивые люди, но немного отстраненные ото всех, как будто не из этой планеты. У них часто меняется настроение, они тоже могут вспылить, но потом быстро об этом пожалеть. Если вам удалось изучить Рака, то вы получите верного и преданного друга.
Лев – желе из арбузного сока
Во-первых, это ягода августа. Во-вторых, она сочная и огромная. Огромная, как и желание Львов везде и во всем быть первыми. Это не хорошо и не плохо, но меру нужно знать: зачастую своим желанием поделиться неповторимым жизненным опытом Львы очень сильно раздражают окружающих. Хотя это раздражение совсем не останавливает представителей этого знака, а, скорее, наоборот.
Какой хлеб подходит вам лучше всего по знаку зодиака
Дева – желе из красной смородины
Красивая, кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. Они, правда, могут годами думать прежде, чем сделают серьезный шаг, но сделают, будьте уверенны. Ведь лучше поздно, чем никогда. А еще красную смородину часто используют как украшение для десертов, как и Девы всегда украшают собой все места, где появляются.
Весы – клубничное желе
Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Как и Весы. Их невозможно не любить. Весы – очень яркие и общительные люди, которые не любят быть в одиночестве. А еще эти люди умеют грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.
Скорпион – желе из черной смородины
Ягода, которая нравится далеко не каждому. Как и могут не нравиться, а порой даже и раздражать Скорпионы. Они могут казаться неприступными, холодными, безразличными ко всему. Но с близкими они всегда открытые и мягкие. Главное – изучить нрав Скорпионов и уметь предугадать, какую реакцию от них стоит ожидать.
Стрелец – земляничное желе
Эти вечные путешественники и любители ярких эмоций могут казаться страшно беспечными людьми. Но они знают, что они ищут в жизни и упорно к этому идут. Правда, жажда этих поисков, порой, сбивает их с толку и они забывают, что, собственно, ищут. Но с тем, что Стрельцы всегда стремятся ко всему необычному, не поспоришь. Добавьте в земляничное желе немного шампанского – Стрельцам это понравится.
Козерог – желе из абрикосов
Абрикосы – фрукт обманчивый. Они могут быть зрелыми на вид, а внутри – с кислинкой. Козероги довольно непредсказуемые натуры, способные удивлять, как приятно, так и не очень. Они любят место под солнцем, как и абрикосы, но своего места под солнцем они добиваются сами – за что Козерогам огромное уважение. А что касается кислинки, то ее можно нейтрализовать, добавив в желе немного сахара.
Водолей – желе из персиков
Сочные персики – чистой воды Водолеи. Никак иначе и не скажешь. Это яркие личности, которые очень тщательно выбирают для себя друзей. Часто не подпускают к себе людей слишком близко. Ведь, чтобы с ними подружиться, понадобится время, но потом об этом вы точно не пожалеете. Эти люди очень общительные и разносторонние, с ними интересно всегда.
Рыбы – желе из малины
Малина – капризная ягода с переменчивым настроением. Вовремя не увидел – и она испортилась. Хотя с другой стороны, немного испорченную малину можно смело использовать в желе. Рыбы любят, чтобы все замечали их даже легкий намек на то, что им что-то не нравится. И лучше это все-таки замечать, иначе они обидятся и исправить ситуацию будет сложно.
Еще об одном интересном применении клубники – в тартаре из лосося – узнаете из видео.
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