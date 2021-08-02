Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Куда ехать в августе

На кого оставить питомца

Как укрепить иммунитет

Модные джинсы

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Какое желе по гороскопу идеально именно для вас

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
2 августа, 20:15
Копировать ссылку
Близнецам стоит попробовать вишневое желе – оно с кислинкой, как и личность этих людей, немного резкая и неуравновешенная, яркие личности – Водолеи – это желе из сочных красивых персиков, а Раки со своим переменчивым настроением – лимонное желе
Какое вы желе по гороскопу
Какое вы желе по гороскопу / Фото: freepik.com

Желе – это не только легкий и яркий десерт, оно может характеризовать каждый из 12 знаков зодиака. Например, Рыб идеально характеризирует малиновое, ведь малина очень быстро может испортиться, как и настроение у представителей этого знака. А Львы могут приготовить желе из сока арбуза, главной ягоды их месяца – августа. Если в ближайшее время у вас запланирован пикник, то здесь узнаете, в каких магазинах купить продукты по лучшим ценам. А для полезного и разнообразного отпуска в августе воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Овен – желе из черники со сливками

Овны дружелюбны, но могут быть резки, как вязка черника. Добавьте в это желе сливки
Овны дружелюбны, но могут быть резки, как вязка черника. Добавьте в это желе сливки / Фото: instagram.com/katerinabudarina/

Вкусная ягода да к тому же очень полезная. Единственное неудобство – небольшая вязкость в послевкусии. Как и с Овнами. Они дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь. Но не стоит мешать им в достижении цели, они могут вспылить и обидеть. Возможно, чтобы унять их пыл, в желе можно добавить немного сливок – для насыщенности вкуса. Овны это оценят.

Телец – желе из клюквы

Для Тельцов, которые не любят подпускать к себе чужих, желе из труднодоступной клюквы
Для Тельцов, которые не любят подпускать к себе чужих, желе из труднодоступной клюквы / Фото: instagram.com/jullianta1/

Спокойны и уравновешенны. Они надежные друзья. Тельцы бывают разные, но вот с тем, что они мудрые, стабильные, рассудительные и домашние люди, не поспоришь. Вот только очень неохотно они подпускают в свое окружение, словно клюква – до этой ягоды просто так не доберешься. Ну а когда получишь ее, то польза будет мгновенной.

Близнецы – желе из вишни

Близнецы, которых сложно разгадать, – вишневое желе с кислинкой
Близнецы, которых сложно разгадать, – вишневое желе с кислинкой / Фото: instagram.com/lexi86186/

С виду яркая, сочная, манящая ягода, но вкус часто бывает обманчива. И не всегда сочная вишня оказывается вкусной. Так и Близнецы – за веселым нравом может скрываться обидчивая личность. Сильные и решительные Близнецы любят управлять ситуацией и людьми, могут резко изменить свое отношение к вам, не объяснив причины. Близнецы могут казаться равнодушными, но это не так: многие из них очень ранимые.

Читайте также:

Рак – лимонное желе

Для Раков, у которых быстро меняется настроение, – желе из лимона
Для Раков, у которых быстро меняется настроение, – желе из лимона / Фото: Depositphotos

Желе, которое освежает и даже немного горчит. Как и Раки – красивые люди, но немного отстраненные ото всех, как будто не из этой планеты. У них часто меняется настроение, они тоже могут вспылить, но потом быстро об этом пожалеть. Если вам удалось изучить Рака, то вы получите верного и преданного друга.

Лев – желе из арбузного сока

Желе из арбузного сока – это Львы
Желе из арбузного сока – это Львы / Фото: Depositphotos

Во-первых, это ягода августа. Во-вторых, она сочная и огромная. Огромная, как и желание Львов везде и во всем быть первыми. Это не хорошо и не плохо, но меру нужно знать: зачастую своим желанием поделиться неповторимым жизненным опытом Львы очень сильно раздражают окружающих. Хотя это раздражение совсем не останавливает представителей этого знака, а, скорее, наоборот.

Читайте также:

Дева – желе из красной смородины

Красивое желе из красной смородины – это перфекционисты Девы
Красивое желе из красной смородины – это перфекционисты Девы / Фото: Depositphotos

Красивая, кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. Они, правда, могут годами думать прежде, чем сделают серьезный шаг, но сделают, будьте уверенны. Ведь лучше поздно, чем никогда. А еще красную смородину часто используют как украшение для десертов, как и Девы всегда украшают собой все места, где появляются.

Весы – клубничное желе

Весы, которые кажутся идеальными, – желе из клубники
Весы, которые кажутся идеальными, – желе из клубники / Фото: Pixabay

Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Как и Весы. Их невозможно не любить. Весы – очень яркие и общительные люди, которые не любят быть в одиночестве. А еще эти люди умеют грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

Скорпион – желе из черной смородины

Желе из черной смородины – непредсказуемые Скорпионы
Желе из черной смородины – непредсказуемые Скорпионы / Фото: Depositphotos

Ягода, которая нравится далеко не каждому. Как и могут не нравиться, а порой даже и раздражать Скорпионы. Они могут казаться неприступными, холодными, безразличными ко всему. Но с близкими они всегда открытые и мягкие. Главное – изучить нрав Скорпионов и уметь предугадать, какую реакцию от них стоит ожидать.

Читайте также:

Стрелец – земляничное желе

Мегаактивные Стрельцы – земляничное желе с шампанским
Мегаактивные Стрельцы – земляничное желе с шампанским / Фото: Depositphotos

Эти вечные путешественники и любители ярких эмоций могут казаться страшно беспечными людьми. Но они знают, что они ищут в жизни и упорно к этому идут. Правда, жажда этих поисков, порой, сбивает их с толку и они забывают, что, собственно, ищут. Но с тем, что Стрельцы всегда стремятся ко всему необычному, не поспоришь. Добавьте в земляничное желе немного шампанского – Стрельцам это понравится.

Козерог – желе из абрикосов

Желе из абрикосов – это сложные для многих Козероги
Желе из абрикосов – это сложные для многих Козероги / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Абрикосы – фрукт обманчивый. Они могут быть зрелыми на вид, а внутри – с кислинкой. Козероги довольно непредсказуемые натуры, способные удивлять, как приятно, так и не очень. Они любят место под солнцем, как и абрикосы, но своего места под солнцем они добиваются сами – за что Козерогам огромное уважение. А что касается кислинки, то ее можно нейтрализовать, добавив в желе немного сахара.

Водолей – желе из персиков

Ароматное желе из персиков – яркие Водолеи
Ароматное желе из персиков – яркие Водолеи / Фото: instagram.com/recept_ksenii/

Сочные персики – чистой воды Водолеи. Никак иначе и не скажешь. Это яркие личности, которые очень тщательно выбирают для себя друзей. Часто не подпускают к себе людей слишком близко. Ведь, чтобы с ними подружиться, понадобится время, но потом об этом вы точно не пожалеете. Эти люди очень общительные и разносторонние, с ними интересно всегда.

Рыбы – желе из малины

Малиновое желе на зиму
Малиновое желе на зиму / Фото: Pixabay

Малина – капризная ягода с переменчивым настроением. Вовремя не увидел – и она испортилась. Хотя с другой стороны, немного испорченную малину можно смело использовать в желе. Рыбы любят, чтобы все замечали их даже легкий намек на то, что им что-то не нравится. И лучше это все-таки замечать, иначе они обидятся и исправить ситуацию будет сложно.

Еще об одном интересном применении клубники – в тартаре из лосося – узнаете из видео.

Здесь узнаете, какой вы лимонад по гороскопу.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть ягоды каждый день
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как бюджетно обновить гардероб
Хакнуть
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля / 20:00
5 главных концертов июля
Достойный ли сервис на отдыхе в Украине?
Узнать больше об отдыхе
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Июль
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Аренда VIP-яхты — ₴27 000/час
За что такие деньги?
тест
Сможешь отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Где купаться
Топ пляжей недалеко от Киева
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять