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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 августа

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
30 августа, 09:05
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 30 августа
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 30 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 августа.

  • Цифра дня – 16
  • Цвет дня – фиолетовый
  • Число удачи – 7
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В главных плюсах дня эстетика, красота и гармония. При этом минусы дня несут беспечность и нарушенные обещания. В основе дня укрепление отношений и примирение.

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В вопросах красоты и фитнеса полезными будут очищение кожи, обертывания и массаж. В отношении здоровья уязвим ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, коллективные действия и сплоченная командная работа будут продуктивными.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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