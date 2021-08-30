Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 августа

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 августа.
- Цифра дня – 16
- Цвет дня – фиолетовый
- Число удачи – 7
В главных плюсах дня эстетика, красота и гармония. При этом минусы дня несут беспечность и нарушенные обещания. В основе дня укрепление отношений и примирение.
В вопросах красоты и фитнеса полезными будут очищение кожи, обертывания и массаж. В отношении здоровья уязвим ЖКТ.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, коллективные действия и сплоченная командная работа будут продуктивными.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!