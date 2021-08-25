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Гороскоп на сентябрь-2021 для знака зодиака Телец: готовьтесь к переменам в личной жизни

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
25 августа, 18:46
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Подробный астрологический прогноз на сентябрь-2021 для знака Телец говорит, что карьера, работа и деньги – не самое важное в жизни.
Телец
Телец / Фото: Сегодня

Желаете узнать, насколько удачливым и стабильным будет сентябрь 2021 для знака Телец ? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на начало осени для представителей этого знака. Читайте гороскоп на сентябрь 2021 для Тельца.

Работа

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Работа
Работа / Фото: Unsplash

Вопросы работы и карьеры в сентябре 2021 отойдут у Тельцов на второй план, уступая место более важным делам – здоровью и чувственной сфере. А потому возможные проблемы на работе вас будут волновать куда меньше, чем пропущенные занятия по фитнесу.

Финансы

Финансы
Финансы / Фото: Unsplash

Ощутимую поддержку в финансовой сфере Тельцы получат за счет привлеченного капитала . Это могут быть кредиты, займы или просто дружеская спонсорская помощь. Так что серьезных проблем в начале осени не предвидится. Но не забывайте про режим экономии.

Здоровье

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Самочувствие
Самочувствие / Фото: Unsplash

Есть вероятность, что вас заинтересует восточная практика : йога и медитация. Это благотворно отразится на вашей нервной системе и самоуспокоении. Также будет полезно заняться плаванием, если вы до сих пор не уделяли телу должного внимания.

Любовь

Свидание
Свидание / Фото: Unsplash

В сентябре звезды предсказывают Тельцам смену семейного положения , причем как в сторону заключения брака, так и в сторону развода. А вот развитие новых любовных отношений, возможно, потребует от вас еще и смены места жительства.

Отдых

Путешествие
Путешествие / Фото: Unsplash

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Постарайтесь воспользоваться теплыми деньками, которые еще будут в начале сентября, и отправиться в путешествие – пусть недалекое и непродолжительное, но интересное. Эта поездка надолго зарядит вас впечатлениями, и вы прекрасно проведете время.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год по знакам зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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